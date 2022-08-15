Hé lộ cuộc sống ẩn dật của 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất sau một năm vướng ồn ào kiện tụng

Sau một năm sống kín tiếng qua vụ kiện tụng, Lý Tử Thất còn không xuất hiện ở các sự kiện. Cô từ chối các buổi phỏng vấn, gặp gỡ mọi người.
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Lý Tử Thất sinh năm 1990 tại vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trước khi trở thành hot girl nổi tiếng với các video trên mạng xã hội, Tử Thất từng trải qua khoảng thời gian mưu sinh vất vả nơi thành thị.
Trong khi Lý Tử Thất ra yêu cầu rời khỏi công ty ra làm chủ riêng, còn phía Weinian khởi kiện cô vì "vi phạm hợp đồng". Vụ tranh chấp được dự đoán sẽ kéo dài trong ít nhất 2 năm. Song nhiều cư dân mạng dự đoán người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Lý Tử Thất.
Một năm qua, Lý Tử Thất sống kín tiếng, không xuất hiện ở các sự kiện. Cô từ chối các buổi phỏng vấn, gặp gỡ mọi người sau vụ ồn ào.
Từ những video mộc do chính mình tự quay, cô bắt đầu nhờ sự giúp đỡ của nhiều người để cho ra những thước phim đẹp bởi theo cô - đây là cách kiếm tiền phù hợp nhất để lo cho bản thân và người bà già yếu.
Các video do cô sản xuất thu hút hàng triệu lượt người xem. Tháng 2/2021, kênh Lý Tử Thất được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là "Kênh YouTube Trung Quốc được đăng ký nhiều nhất".