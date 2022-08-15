Hé lộ cuộc sống ẩn dật của 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất sau một năm vướng ồn ào kiện tụng

Sao quốc tế 15/08/2022 18:56

Sau một năm sống kín tiếng qua vụ kiện tụng, Lý Tử Thất còn không xuất hiện ở các sự kiện. Cô từ chối các buổi phỏng vấn, gặp gỡ mọi người.

Lý Tử Thất sinh năm 1990 tại vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trước khi trở thành hot girl nổi tiếng với các video trên mạng xã hội, Tử Thất từng trải qua khoảng thời gian mưu sinh vất vả nơi thành thị.

Hé lộ cuộc sống ẩn dật của 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất sau một năm vướng ồn ào kiện tụng - Ảnh 1 

Theo QQ, Lý Tử Thất vắng bóng hoàn toàn trên mạng xã hội trong một năm qua. Nguyên nhân cô "ở ẩn" vì vướng kiện tụng với Weinian - công ty do Lưu Đồng Minh làm chủ và từng giúp Tử Thất quảng bá hình ảnh.

 

Trong khi Lý Tử Thất ra yêu cầu rời khỏi công ty ra làm chủ riêng, còn phía Weinian khởi kiện cô vì "vi phạm hợp đồng". Vụ tranh chấp được dự đoán sẽ kéo dài trong ít nhất 2 năm. Song nhiều cư dân mạng dự đoán người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Lý Tử Thất.

Hé lộ cuộc sống ẩn dật của 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất sau một năm vướng ồn ào kiện tụng - Ảnh 2
Lý Tử Thất cho biết sau vụ kiện, dù kết quả ra sao, cô vẫn tiếp tục sáng tác video. Tuy nhiên, người đẹp khó đảm bảo vị trí hàng đầu như trước đây bởi thị trường video, mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những blogger du lịch và ẩm thực nổi bật.

 

Một năm qua, Lý Tử Thất sống kín tiếng, không xuất hiện ở các sự kiện. Cô từ chối các buổi phỏng vấn, gặp gỡ mọi người sau vụ ồn ào.

 

Hé lộ cuộc sống ẩn dật của 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất sau một năm vướng ồn ào kiện tụng - Ảnh 3
Năm 2010, bà nội ốm đau, Lý Tử Thất quyết định rời thành phố hoa lệ. Trở về quê nhà, cô nàng 9X bắt đầu quay những video ghi lại cuộc sống bình dị ở làng quê.
 

Từ những video mộc do chính mình tự quay, cô bắt đầu nhờ sự giúp đỡ của nhiều người để cho ra những thước phim đẹp bởi theo cô - đây là cách kiếm tiền phù hợp nhất để lo cho bản thân và người bà già yếu.

Hé lộ cuộc sống ẩn dật của 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất sau một năm vướng ồn ào kiện tụng - Ảnh 4
Tại Trung Quốc và nhiều nước châu Á, cô được mệnh danh là "tiên nữ đồng quê" hay "Thánh nữ nấu ăn". Hiện tại, Tử Thất có hàng trăm triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

 Các video do cô sản xuất thu hút hàng triệu lượt người xem. Tháng 2/2021, kênh Lý Tử Thất được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là "Kênh YouTube Trung Quốc được đăng ký nhiều nhất".

 

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Từ khóa:   Lý tử thất tranh chấp lý tử thất tiên nữ đồng quê blogger du lịch blogger ẩm thực

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