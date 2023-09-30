Sự kết hợp của Nghê Ni và Bạch Vũ giúp Tây Xuất Ngọc Môn xác lập thêm thành tích vượt ngoài mong đợi

Sao quốc tế 30/09/2023 14:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sự kết hợp của Nghê Ni và Bạch Vũ đã giúp Tây Xuất Ngọc Môn xác lập thêm thành tích vượt ngoài mong đợi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tây Xuất Ngọc Môn do Nghê Ni, Bạch Vũ diễn chính đã phá 29.000 điểm nhiệt trên nền tảng Tencent. Với thành tích này, Tây Xuất Ngọc Môn trở thành bộ phim thám hiểm có nhiệt độ cao nhất năm 2023 trên nền tảng Tencent.

Sự kết hợp của Nghê Ni và Bạch Vũ giúp Tây Xuất Ngọc Môn xác lập thêm thành tích vượt ngoài mong đợi - Ảnh 1

Trước đó, dự án cũng cán mốc 7.3 điểm khi mở điểm douban. Nhiều khán giả cho rằng đây là thành tích khá tốt đối với dự án không sở hữu lưu lượng tham gia. Xét về nội dung phim, những fan nguyên tác dành lời khen ngợi bộ phim đã bám sát tiểu thuyết, không cải biên quá lố, các nhân vật đều có khí chất như những gì nhà văn Vĩ Ngư mô tả. Bên cạnh đó diễn xuất của dàn diễn viên đồng đều, nội dung mới lạ, cảnh quay chân thực do ekip làm phim đã ra tận sa mạc để quay ngoại cảnh.

Sự kết hợp của Nghê Ni và Bạch Vũ giúp Tây Xuất Ngọc Môn xác lập thêm thành tích vượt ngoài mong đợi - Ảnh 2

Tây Xuất Ngọc Môn được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Vĩ Ngư. Nội dung kể về hành trình của Diệp Lưu Tây (Nghê Ni) và Xương Đông (Bạch Vũ) cùng nhóm thám hiểm đi tới đồi Hải Long, nằm trên con đường Tơ Lụa ngày xưa. Diệp Lưu Tây là cô gái có thân thế bí ẩn, mất hết trí nhớ, muốn biết mình là ai. Còn Xương Đông lên đường tìm lại thân thể của vợ chưa cưới.

Sự kết hợp của Nghê Ni và Bạch Vũ giúp Tây Xuất Ngọc Môn xác lập thêm thành tích vượt ngoài mong đợi - Ảnh 3

Hai năm trước, Xương Đông từng được mệnh danh là ‘Răng Nanh sa mạc’ với tài năng thám hiểm chinh phục mọi địa hình. Nhưng trong một lần Xương Đông dẫn người yêu Khổng Ương và các bạn đi thám hiểm đã gặp bão cát sa mạc khiến 18 người mất tích và từ đó Xương Đông mất hết tất cả, phải mai danh ẩn tích, sống trong đau khổ. Trong chuyến thám hiểm, cả nhóm gặp phải nhiều hiện tượng rùng rợn, tạo nên chuyến hành trình kỳ bí, hấp dẫn.

Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập

Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Nghê Ni trên song bìa tạp chí Cosmopolitan ngân thập (số tháng 10/2023). Theo đó, cô nàng gây ấn tượng với mái tóc đỏ phá cách, đầy mới lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghê Ni sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập

Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập

Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ có điểm douban khá cao dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng

Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ có điểm douban khá cao dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng

Lý Hiện và Nghê Ni sắp sửa nên duyên trong một dự án hiện đại, netizen vô cùng ủng hộ màn kết hợp này

Lý Hiện và Nghê Ni sắp sửa nên duyên trong một dự án hiện đại, netizen vô cùng ủng hộ màn kết hợp này

Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni công bố 'tin vui' cho fan hâm mộ sau thời gian oanh tạc phòng vé

Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni công bố 'tin vui' cho fan hâm mộ sau thời gian oanh tạc phòng vé

Phim của Chu Nhất Long và Nghê Ni lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé sau 1 tuần ra rạp

Phim của Chu Nhất Long và Nghê Ni lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé sau 1 tuần ra rạp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý