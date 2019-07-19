Song Hye Kyo nắm trong tay bí mật gì khiến Song Joong Ki không còn ngông cuồng như trước?

Cuộc hôn nhân cổ tích giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã kết thúc vậy nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đó.

Sau khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức xác nhận đường ai nấy đi, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho chuyện tình cổ tích của họ. Bên cạnh đó, không ít người cố gắng tìm hiểu nguyên nhân sâu xa khiến cặp đôi chia tay trong tiếc nuối. Cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki kết thúc cuộc hôn nhân cổ tích trong tiếc nuối Song Joong Ki là người chủ động đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo và thông báo đến toàn bộ giới truyền thông. Trong thông báo của mình, nhiều người cảm giác như Song Joong Ki đang cố gắng gửi lời răn đe đến vợ. Vì vậy, nhiều người cho rằng trong cuộc chia tay này, Song Hye Kyo là người sai hoàn toàn. Vì Song Joong Ki không thể chịu nổi nên mới đi đến bước đường này.

Song Joong Ki liên tiếp có những hành động ám chỉ phần sai thuộc về Song Hye Kyo Không chỉ dừng lại ở đây, phía luật sư của Song Joong Ki còn khẳng định một điều rằng Song Hye Kyo là người sai. Dư luận Hàn Quốc chỉ trích Song Hye Kyo rất nhiều sau scandal này. Bên cạnh đó người nhà Song Joong Ki liên tục có những hành động bất lợi hướng về phía Song Hye Kyo khiến những người yêu mến cô vô cùng xót xa. Suốt thời gian qua, cô luôn dính những tin đồn như cặp bồ bạn diễn và bị chồng bắt tại trận, hay mang thai nhưng đứa con không phải của Song Joong Ki. Thậm chí còn có tin cho rằng cô được “bao nuôi” bởi một đại gia Hong Kong nên mới tích cực hoạt động tại Trung Quốc như vậy… Trước những thông tin ác ý, Song Hye Kyo vẫn giữ im lặng. Cô chỉ đưa ra lý do kết thúc hôn nhân là vì tính cách không hợp.

Song Hye Kyo bị người hâm mộ quê nhà quay lưng khi vấp phải scandal lớn nhất trong cuộc đời Thời gian gần đây, những tin đồn xấu liên quan đến nhân phẩm Song Hye Kyo không còn nhiều như trước đây. Có người cho rằng trong tay Song Hye Kyo đang nắm giữ khá nhiều bí mật của Song Joong Ki. Nếu như anh tiếp tục có những hành động bôi nhọ danh dự của vợ cũ thì cô cũng sẽ tung hết những bằng chứng đó ra. Đến lúc đó chắc chắn sự nghiệp của Song Joong Ki cũng sẽ kết thúc. Nhiều người cho rằng trong tay Song Hye Kyo cũng nắm giữ những bí mật không thể công khai của Song Joong Ki Hiện đang râm ran tin đồn rằng có lẽ Song Hye Kyo đã nắm được bằng chứng Song Joong Ki ngoại tình. Hoặc chí ít trong gần 2 năm làm vợ chồng, các mối quan hệ trong làng giải trí của chồng, cô cũng nắm được khá nhiều. Có thể cô nắm thóp được hành vi trốn thuế của Song Joong Ki. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì Song Hye Kyo đang nắm bí mật nào đó nên Song Joong Ki mới không còn ngông cuồng như trước đây.

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