So sánh 4 mỹ nhân sở hữu gương mặt hoàn hảo nhất làng giải trí Hoa ngữ

Làng giải trí Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân sở hữu nhan sắc hơn người. Có người xinh đẹp nhờ dao kéo nhưng cũng có những nghệ sĩ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên đồng thời được đánh giá là có gương mặt đẹp nhất Cbiz như Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi , Cao Viên Viên , Chương Tử Di .

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mọi cuộc bình chọn nhan sắc. Mặc dù những năm gần đây danh tiếng của cô bị ảnh hưởng khá nhiều sau khi bị điều tra trốn thuế nhưng với nhiều người cô vẫn luôn là tường thành nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi có những vai diễn để đời trong các bộ phim cổ trang

Chưa đầy 20 tuổi, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng mạnh với khán giả màn ảnh nhỏ Trung Quốc vì quá xinh đẹp trong bộ phim "Kim Phấn Thế Gia". Sau bộ phim này cô tiếp tục thành công với nhiều vai diễn khác như Triệu Linh Nhi trong "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp", Tiểu Long Nữ trong "Tân Thần Điêu Đại Hiệp", Vương Ngữ Yên trong "Tân Thiên Long Bát Bộ"... Lưu Diệc Phi chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng khán giả yêu phim truyền hình Hoa ngữ mà khó diễn viên nào có thể thay thế.

Cao Viên Viên

Gương mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt biết nói, Cao Viên Viên luôn có tên trong các cuộc bình chọn về nhan sắc

Bà xã của Triệu Hựu Đình cũng luôn là cái tên được nhắc đến trong các cuộc bình chọn nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt biết nói, Cao Viên Viên luôn gây ấn tượng tốt trong lòng khán giả hâm mộ. Cô được đánh giá là một trong những ngôi sao sở hữu nhan sắc tự nhiên đẹp nhất Trung Quốc.

Chương Tử Di

Chương Tử Di sở hữu gương mặt có tỷ lệ vàng vô cùng hiếm có

20 năm tham gia showbiz, Chương Tử Di luôn nằm trong số những nữ nghệ sĩ được đánh giá cao nhất Cbiz. Tên tuổi của cô còn vượt ra ngoài ranh giới quốc gia. Cô cũng là gương mặt để các đạo diễn hàng đầu trên thế giới "chọn mặt gửi vàng". Giờ đây dù đã 40 tuổi và sinh con nhưng nhan sắc của Chương Tử Di vẫn làm mê đắm lòng người.