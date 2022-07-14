Siêu mẫu đình đám của Victoria's Secret - Lais Ribeiro đã kết hôn với cầu thủ bóng rổ Joakim Noah

Hôn lễ được trang hoàng bằng hàng trăm bông hoa tươi đủ màu sắc. Cô dâu diện bộ váy cưới rất gợi cảm và sang trọng, cầm bó hoa lan trắng trong khi chú rể diện bộ vest trắng kiểu dáng đơn giản. Đám cưới của cặp đôi có dự tham gia của nhiều siêu mẫu đình đám là bạn cô dâu, ví như Jasmine Tookes, Sara Sampaio và Candice Swanepoel.

Hôn lễ của Victoria's Secret Lais Ribeiro và Joakim Noah diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người

Trước đó, vào tháng 9/2019 nữ siêu mẫu xác nhận đính hôn cầu thủ bóng rổ Joakim Noah trên Instagram, Lais viết "Tôi đã không dùng điện thoại năm ngày qua và chẳng có một bức ảnh nào, nhưng người bạn thân thiết đã chụp được một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi. Anh ấy đã cầu hôn tôi ngay ở nơi tôi rất yêu thích. Tôi không thể hạnh phúc hơn! Chúng tôi sắp kết hôn".