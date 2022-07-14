Siêu mẫu đình đám của Victoria's Secret - Lais Ribeiro đã kết hôn với cầu thủ bóng rổ Joakim Noah

Sao quốc tế 14/07/2022 17:04

Được biết, hôn lễ của "thiên thần" Victoria's Secret Lais Ribeiro với cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nước Mỹ Joakim Noah được diễn ra lãng mạn trên bãi biển tại quê nhà cô dâu ở Brazil.

Hôn lễ được trang hoàng bằng hàng trăm bông hoa tươi đủ màu sắc. Cô dâu diện bộ váy cưới rất gợi cảm và sang trọng, cầm bó hoa lan trắng trong khi chú rể diện bộ vest trắng kiểu dáng đơn giản. Đám cưới của cặp đôi có dự tham gia của nhiều siêu mẫu đình đám là bạn cô dâu, ví như Jasmine Tookes, Sara Sampaio và Candice Swanepoel.

Siêu mẫu đình đám của Victoria's Secret - Lais Ribeiro đã kết hôn với cầu thủ bóng rổ Joakim Noah - Ảnh 1
Hôn lễ của Victoria's Secret Lais Ribeiro và Joakim Noah diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người 

Trước đó, vào tháng 9/2019 nữ siêu mẫu xác nhận đính hôn cầu thủ bóng rổ Joakim Noah trên Instagram, Lais viết "Tôi đã không dùng điện thoại năm ngày qua và chẳng có một bức ảnh nào, nhưng người bạn thân thiết đã chụp được một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi. Anh ấy đã cầu hôn tôi ngay ở nơi tôi rất yêu thích. Tôi không thể hạnh phúc hơn! Chúng tôi sắp kết hôn".

Siêu mẫu đình đám của Victoria's Secret - Lais Ribeiro đã kết hôn với cầu thủ bóng rổ Joakim Noah - Ảnh 2
Cạp đôi công khai hẹn hò từ tháng 9/2019 - Ảnh: Maximotv

Siêu mẫu nội y người Brazil sở hữu chiều cao 1,82 m còn chồng mới cưới của cô cao 2,11 m. Lais Ribeiro thường khen Joakim Noah là người chu đáo, tình cảm.

Tuy mới 32 tuổi nhưng Lais Ribeiro đã là mẹ một cậu con trai 14 tuổi. Nữ người mẫu sinh con trai đầu lòng năm 18 tuổi và cô giữ kín danh tính về cha của con mình. Sau khi sinh con Lais mới chính thức theo nghề người mẫu. Sở hữu thân hình bốc lửa, "chân dài" người Brazil nhanh chóng có trong tay nhiều lời mời trình diễn thời trang như Ralph Lauren, Christian Dior, Tom Ford, GAP và American Eagle nhưng cô chỉ thực sự nổi tiếng từ khi gắn bó tên tuổi với hãng Victoria's Secret vào năm 2011.

Siêu mẫu đình đám của Victoria's Secret - Lais Ribeiro đã kết hôn với cầu thủ bóng rổ Joakim Noah - Ảnh 3
 Lais đã trở thành "thiên thần nội y" mới của hãng Victoria 's Secre ở tuổi 25 

Năm 25 tuổi, Lais đã trở thành một trong những "thiên thần nội y" mới của hãng Victoria 's Secret. Người đẹp hạnh phúc nói: "Trở thành "thiên thần nội y" đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của tôi. Là một "thiên thần" áo tắm, tôi đã gắn bó thân thiết với toàn bộ các người mẫu khác trong cùng ngôi nhà. Tôi cũng có cơ hội đi khắp thế giới cùng với thương hiệu, đó là một giấc mơ trở thành hiện thực".

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