Sau thành công của 'Bạch nguyệt phạn tinh', Bạch Lộc bị sao nam trẻ này 'vượt mặt' thành tích

Theo truyền thông Trung Quốc, trong bảng xếp hạng fan hâm mộ và danh tiếng mới nhất của các sao phim Hoa ngữ, Ngao Thụy Bằng đang có bước tiến tốt nhất.

Sau khi "Bạch nguyệt phạn tinh" phát sóng, Ngao Thụy Bằng đang có bước tiến tốt nhất. Ngao Thụy Bằng với vai Phạn Việt (Tịnh Uyên) của phim "Bạch nguyệt phạn tinh" tăng 413.500 fan hâm mộ. Sau Ngao Thụy Bằng là Bạch Lộc vai Bạch Thước (Tinh Nguyệt) phim "Bạch nguyệt phạn tinh" tăng 229.600 fan hâm mộ.

Đứng vị trí thứ 3 là Điền Hi Vi vai Lâm An của phim "Đại Phụng đả canh nhân" tăng 159.200 fan hâm mộ. Tiếp theo là Đại Lộ Oa vai Phục Linh (Bạch Hi) của phim "Bạch nguyệt phạn tinh" tăng 111.000 fan hâm mộ.

Lý Hiện vai Tưởng Trường An phim "Quốc sắc phương hoa" tăng 87.700 fan hâm mộ. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ vai Hứa Thất An (Dương Lăng) phim "Đại Phụng đả canh nhân" tăng 65.800 fan hâm mộ. Trương Khang Lạc vai Hà Gia Thụ phim "Quy trạo" tăng 65.500 fan hâm mộ.

Cuối cùng trong bảng xếp hạng, Dương Tử vai Hà Duy Phương phim "Quốc sắc phương hoa" tăng 63.800 fan hâm mộ.

Như vậy, trong bảng xếp hạng, Ngao Thụy Bằng đang là nam diễn viên có mức tăng trưởng fan hâm mộ cao nhất. Số lượng người theo dõi anh tăng gấp đôi so với Bạch Lộc và khoảng gấp 7 lần so với Dương Tử.

Ngao Thụy Bằng tuy diễn xuất không quá xuất sắc trong "Bạch nguyệt phạn tinh" nhưng nhờ ngoại hình ưa nhìn, hóa trang nhân vật đẹp giúp anh ghi điểm trong mắt khán giả, có lượng theo dõi tăng vọt.

Còn với những cái tên như Bạch Lộc, Dương Tử, Lý Hiện, họ đã là những ngôi sao tên tuổi, có lượng fan cố định nên lượng người hâm mộ tăng thêm không cao.

Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Bạch Thước Thượng Thần của tác giả Tinh Linh, kể về mối tình giữa Bạch Thước (do Bạch Lộc thủ vai) và Phạn Việt (do Ngao Thụy Bằng thủ vai).

Câu chuyện xoay quanh hành trình tu tiên của Bạch Thước, người đã tình cờ cứu Phạn Việt, một Yêu Thần bị thương. Cả hai phải đối mặt với nhiều thử thách, không chỉ để hòa giải mâu thuẫn giữa con người và yêu quái mà còn phải chống lại những thế lực bí ẩn đang đe dọa họ.

Ngoài ra, bộ phim được đầu tư công phu về bối cảnh và kỹ xảo, mang đến cho người xem những phân cảnh hoành tráng với màu sắc tươi sáng và hình ảnh sắc nét.

