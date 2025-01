Tình tiết phim Bạch nguyệt phạn tinh' của Bạch Lộc bị chê 'nhàm chán, dễ đoán'

Ở những tập đầu tiên "Bạch nguyệt phạn tinh" do Bạch Lộc đóng chính, phim gây thiện cảm với khán giả nhờ kỹ xảo đẹp mắt và tạo hình lung linh của dàn nhân vật. Có thể thấy diễn xuất của Bạch Lộc đã tiến bộ rõ rệt so với những bộ phim trước đó như "Dĩ ái vi doanh", "Ninh an như mộng". Mỹ nhân 9x cũng được nhận xét là điểm sáng nhất "gánh" cả bộ phim.

Tuy nhiên càng về sau, kịch bản phim càng lộ những điểm yếu rõ rệt. "Bạch nguyệt phạn tinh" đi theo lối mòn của thể loại tiên hiệp khi xoay quanh hành trình tu tiên của nữ chính Bạch Thước (Bạch Lộc). Trong hành trình này, cô gặp được Phạn Việt (Ngao Thụy Bằng) - Yêu Thần có pháp lực cao cường. Từ đây, cả hai rơi vào vòng xoáy yêu hận phức tạp.