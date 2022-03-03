Sau 7 tháng 'ở ẩn', Trương Triết Hạn lộ diện, nhưng thái độ càng khiến dân tình bất ngờ hơn

Trương Triết Hạn trở thành cái tên tội đồ tiếp theo trong dư luận Trung Quốc, tiếp nối Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm bị cấm sóng hồi giữa tháng 8 năm 2021. Ban đầu, khi lùm xùm của nam diễn viên vừa mới xuất hiện, đa phần khán giả nghĩ sự việc của ngôi sao Sơn hà lệnh không quá nghiêm trọng đến mức bị "phong sát" nhưng vì sự việc nghiêm trọng của Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, kéo theo sự việc của Trương Triết Hạn ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Mới đây, trang BJH đưa tin, vào ngày 1/3, nhiều tài khoản blogger đình đám của làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ đăng tải hình ảnh mới nhất của Trương Triết Hạn tại 1 sân bay. Hàng chục ngàn người đều vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện đột ngột của nam diễn viên. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên Sơn Hà Lệnh xuất hiện sau 7 tháng ở ẩn.