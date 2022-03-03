Sau 7 tháng 'ở ẩn', Trương Triết Hạn lộ diện, nhưng thái độ càng khiến dân tình bất ngờ hơn

Sao quốc tế 03/03/2022 14:50

Cư dân mạng đều vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện đột ngột của nam diễn viên Trước Triết Hạn sau nhiều tháng bị phong sát.

Trương Triết Hạn trở thành cái tên tội đồ tiếp theo trong dư luận Trung Quốc, tiếp nối Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm bị cấm sóng hồi giữa tháng 8 năm 2021. Ban đầu, khi lùm xùm của nam diễn viên vừa mới xuất hiện, đa phần khán giả nghĩ sự việc của ngôi sao Sơn hà lệnh không quá nghiêm trọng đến mức bị "phong sát" nhưng vì sự việc nghiêm trọng của Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, kéo theo sự việc của Trương Triết Hạn ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Mới đây, trang BJH đưa tin, vào ngày 1/3, nhiều tài khoản blogger đình đám của làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ đăng tải hình ảnh mới nhất của Trương Triết Hạn tại 1 sân bay. Hàng chục ngàn người đều vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện đột ngột của nam diễn viên. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên Sơn Hà Lệnh xuất hiện sau 7 tháng ở ẩn.

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Trương Triết Hạn thoải mái hơn khi xuất hiện trước ống kính - Ảnh: Internet

Trong những tấm hình được ghi lại, Trương Triết Hạn đội một chiếc mũ trắng và mặc áo khoác xanh vô cùng nổi bật. "Gà cưng" của Triệu Vy còn xách thêm 1 hộp đựng đàn, tâm trạng khá thoải mái. Theo sau Trương Triết Hàn, truyền thông nhận thấy nam diễn viên tiếp tục vào 1 cửa hàng quần áo và mua sắm tại đây. Khác với thời gian mới bắt đầu nổ ra ồn ào, anh hoàn toàn thoải mái và không e ngại trước ống kính cũng như đám đông.

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Nam diễn viên có thể tái xuất showbiz sau scandal bị phong sát ngầm - Ảh: Internet

Người hâm mộ đã vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy hình ảnh ngôi sao đình đám đột ngột trở lại và đặt câu hỏi phải chăng anh chàng chuẩn bị quay trở lại showbiz.

Trước đó, vào tháng 11/2021, Quảng Điện chính thức ra văn bản khẳng định Trương Triết Hạn không bị phong sát. Quảng Điện khẳng định không tồn tại các thông tin như Trương Triết Hạn bị yêu cầu đóng tất cả các tài khoản mạng xã hội, bị loại bỏ khỏi tất cả các nền tảng trực tuyến, tên tuổi bị gạch khỏi các tác phẩm phẩm phim ảnh: "Cục chưa từng ban hành bất kì loại văn bản quy định nào tương tự". Động thái này cho thấy nam diễn viên họ Trương có thể trở lại showbiz trong thời gian tới.

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Trương Triết Hạn trở thành cái tên "tội đồ" tiếp theo trong dư luận Trung Quốc, tiếp nối Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm bị phong sát (cấm sóng) hồi giữa tháng 8 năm 2021.

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