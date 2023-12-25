Sau 2 năm bị phong sát vì trốn thuế, Đặng Luân vẫn 'ăn đứt' nhiều nam thần vì điều này trong lễ Giáng sinh

Nếu như không vướng lùm xùm trốn thuế, có lẽ Đặng Luân đã làm mưa làm gió khắp Cbiz. Bởi trước thời điểm bị phong sát, nam diễn viên vẫn còn nhiều tựa phim đang chờ lên sóng, như Dạ Lữ Nhân, Mùa Tốt Nghiệp, Âm Dương Sư,... Dù đã ở ẩn khá lâu, song những thông tin về Đặng Luân vẫn nhận được sự quan tâm lớn.

Việc Đặng Luân trốn thuế là một vụ bê bối chấn động trong làng giải trí Trung Quốc. Gần 2 năm trôi qua, nhiều fan của sao nam vẫn hy vọng thần tượng của mình sớm tái xuất showbiz.

Trong bộ ảnh được lan truyền, Đặng Luân diện áo khoác dạ kẻ sọc, kết hợp thêm khăn choàng cổ tối màu. Mái tóc không cần tạo kiểu cầu kỳ nhưng vô cùng thu hút.

Bộ ảnh mang đến 2 sắc thái của Đặng Luân, lúc thì lạnh lùng với kiểu pose dáng "bất cần". Khi lại hồn nhiên như đứa trẻ ngồi xuống nghịch tuyết. Một số góc máy cận mà nhiếp ảnh gia ghi lại đã khoe khéo làn da trắng mịn, không khuyết điểm của nam thần sinh năm 1992 khiến nhiều sao nam phải ghen tỵ.

Bộ ảnh tràn ngập không khí Giáng sinh của Đặng Luân khiến netizen tan chảy sau khi được chia sẻ lại. Nhiều người cho rằng, Đặng Luân sinh ra để làm ngôi sao, bởi khí chất hơn người mà anh mang lại.

Tháng 3/2022, làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ trước thông tin sao nam Hương Mật Tựa Khói Sương bị phạt 106 triệu nhân dân tệ (hơn 380 tỷ đồng) vì tội trốn thuế. Trên trang cá nhân, Đặng Luân cũng đã đăng bài nhận lỗi và sẽ chịu trách nhiệm cũng như chấp nhận mọi quyết định của cơ quan thuế. Tuy nhiên, đây cũng là bài đăng cuối cùng của anh trên Weibo. Bởi ngay sau đó, tài khoản Weibo có hơn 40 triệu người theo dõi của Đặng Luân đã chính thức "bay màu".

Tương tự, tài khoản Douyin của nam diễn viên cũng nhanh chóng bị xóa sổ. Thậm chí, các tài khoản mạng xã hội do phòng làm việc nam diễn viên điều hành cũng đã bị xóa. Siêu thoại (group fan) của Đặng Luân trên Weibo cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Sau khi bê bối nổ ra vài giờ, các thương hiệu hợp tác với nam tài tử lần lượt tuyên bố hủy hợp đồng. Chưa dừng lại ở đó, "tình cũ" Dương Tử còn bị xóa tên khỏi tất cả tác phẩm anh từng tham gia trên mọi nền tảng tại Trung Quốc.

Trước khi "rớt đài" vì bê bối về thuế, anh nổi tiếng có đời tư trong sạch, xây dựng hình tượng chính trực, khiêm tốn và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.