Sao nhí 12 tuổi thắng giải tại Kim Mã 2023, 'vượt mặt' Lý Tiểu Lộ trở thành ảnh hậu trẻ nhất lịch sử

Vào ngày 25/11, Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60 đã chính thức được tổ chức tại Đài Loan. Đây là một trong những giải thưởng lớn và uy tín nhất của điện ảnh Hoa ngữ đồng thời nằm trong Tam Kim (Kim Mã, Kim Tượng và Kim Kê). Tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60, lần đầu tiên trong lịch sử có một Ảnh hậu mới chỉ 12 tuổi - nữ diễn viên nhí Lâm Phẩm Đồng .

Cô bé nhận cúp Ảnh hậu với vai nữ chính trong tác phẩm màn ảnh ảnh rộng Tiểu Hiểu (Trouble Girl), vượt qua các đàn chị Hồ Linh, Dư Hương Ngưng, Lục Tiểu Phân và Chung Tuyết Oánh.

Được biết, Lâm Phẩm Đồng đã trở thành Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử Kim Mã. Kỷ lục này trước đó thuộc về Lý Tiểu Lộ, cô đạt danh hiệu Ảnh hậu năm 17 tuổi nhờ vai diễn trong phim Thiên dục.

Việc sao nhí Lâm Phẩm Đồng giành được giải Ảnh hậu tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Có người bày tỏ tin tưởng vào chất lượng của Kim Mã cũng như các diễn viên Đài Loan. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều người bày tỏ sự lo ngại vì độ tuổi của cô bé. Dù vậy, netizen rất hy vọng cô bé sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.

Sinh năm 2011, Lâm Phẩm Đồng bắt đầu đóng phim khi 10 tuổi với phim điện ảnh American Girl. Tiểu Hiểu là tác phẩm thứ hai mà nữ diễn viên nhí này tham gia. Lâm Phẩm Đồng được kỳ vọng là đại diện cho thế hệ tiếp theo của làng phim ảnh Hoa ngữ.