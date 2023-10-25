Loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà khiến CĐM 'đứng ngồi không yên'?

Sao quốc tế 25/10/2023 09:45

Mặc dù bị bủa vây bởi hàng loạt bình luận công kích từ bộ phim hợp tác với Dương Dương, sự nghiệp của Vương Sở nhiên vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Thông tin về việc Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý đóng chính trong dự án ngôn tình cổ trang Liễu chu ký đã được xác nhận chính thức. Đặc biệt, cư dân mạng đã rất đánh giá cao tạo hình và thần thái của Vương Sở Nhiên khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên từ dự án Liễu chu ký. Và khi loạt ảnh poster mới được chia sẻ, người hâm mộ đã tiếp tục ngất ngây vì nhan sắc đẹp của nữ diễn viên.

Loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà khiến CĐM 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 1

Trước khi thông tin này được công bố, đã có nhiều cảnh được tiết lộ từ phim trường lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả biết trước về việc này. Tạo hình của Vương Sở Nhiên trong phim này được tiết lộ, khán giả đều khen ngợi khí chất xinh đẹp, thoát tục của nhân vật Liễu Miên Đường.

Loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà khiến CĐM 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 2Loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà khiến CĐM 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 3Loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà khiến CĐM 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 4Loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà khiến CĐM 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 5Loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà khiến CĐM 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 6Loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà khiến CĐM 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 7

Điều này dễ hiểu bởi ngoại hình vốn là thế mạnh của Vương Sở Nhiên khi đóng các dự án phim ảnh, đặc biệt là dòng phim cổ trang, hóa thân thành các nhân vật có gương mặt xinh đẹp, tâm hồn ngây thơ, trong sáng. 

Có thể nói, mỹ nhân sinh năm 1999 vẫn là cái tên được lòng các nhà đầu tư, được đánh giá là tiểu hoa phù hợp cho cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang.

Loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà khiến CĐM 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 8

Kiều Tàng của Cuồng Thượng Gia Cuồng là bộ truyện được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc. Trong phim, Vương Sở Nhiên sẽ hoá thân thành nữ chính Liễu Miên Đường – con gái của một gia đình quan. Khi gia đình lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành nhưng giữa đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu.

Một hôm, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, nàng không còn nhớ được những gì xảy ra trước đó nên đã nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu là người chồng của mình. Còn Thôi Cửu dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn quyết định đóng giả một thương nhân buôn bán đồ sứ, lợi dụng Liễu Miên Đường cho mục đích của mình.

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