Trương Hi Dư từ chối, Vương Sở Nhiên vẫn còn cơ hội đóng 'Khó Dỗ Dành' cùng Tống Uy Long?

Mới đây, dự án phim chuyển thể "Khó Dỗ Dành" tiếp tục tung thông tin Tống Uy Long và Vương Sở Nhiên sẽ đóng Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nhà sản xuất Khó Dỗ Dành đang cân nhắc Tống Uy Long và Vương Sở Nhiên vào vai nam nữ chính. Ngay sau đó, nhiều người đã từng đọc qua nguyên tác Khó Dỗ Dành, thì Tống Uy Long và Vương Sở Nhiên đều khá phù hợp với hình tượng của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Bởi vì người hâm mộ nguyên tác của bộ truyện đặc biệt đông, nên khi biết Khó Dỗ Dành được mua bản quyền và chuyển thể thành phim đã khiến các fan vô cùng hào hứng. Rất nhiều người còn phấn khích tới nỗi đích thân đề cử những diễn viên được cho là phù hợp nhất để vào vai Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm.

Trước đó, rất nhiều những ngôi sao quen mặt như Tiêu Chiến, Dương Dương, Lâm Nhất, Hồ Nhất Thiên, Trần Phi Vũ… đã được cư dân mạng đề cử vào vai nam chính Tang Diên. Đây đều là những mỹ nam từng gây sốt màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim thanh xuân vườn trường. Trong khi đó, Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân... cũng được réo tên để vào vai nữ chính Ôn Dĩ Phàm.

Hiện tại, phía đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về việc Tống Uy Long và Vương Sở Nhiên sẽ đảm nhận vai nam nữ chính của bộ phim. "Khó Dỗ Dành" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình thanh mai trúc mã của Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên (anh trai Tang Trĩ). Câu chuyện xoáy quanh Ôn Dĩ Phàm trở về quê hương công tác, vô tình gặp lại bạn cũ thời cấp 3 – Tang Diên. Lâu ngày không gặp, hai người giả vờ không nhận ra nhau, nhưng hết lần này đến lần khác đụng mặt. Ôn Dĩ Phàm bị người đàn ông thuê chung nhà quấy rối, bất đắc dĩ quyết định chuyển nhà. Căn hộ của Tang Diên bị lửa nhà hàng xóm cháy lan sang, cũng phải tu sửa lại. Sự chăm sóc từng li từng tí của Tang Diên khiến Ôn Dĩ Phàm dần dần mở lòng, quyết định lấy hết dũng khí chủ động theo đuổi Tang Diên, Tang Diên cũng bất chấp khoảng cách giữa thành phố để nói với cô ấy lời tỏ tình chân thành nhất, hai người chính thức xác nhận mối quan hệ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-hi-du-tu-choi-vuong-so-nhien-van-con-co-hoi-ong-kho-do-danh-cung-tong-uy-long-622749.html