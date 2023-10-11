Trương Vãn Ý uy nghiêm ngút ngàn khi 'nên duyên' cùng Vương Sở Nhiên trong phim mới

Mới đây, tạo hình mặc khôi giáp của Trương Vãn Ý tiếp tục nhận được những lời có cánh từ cư dân mạng. Cư dân mạng nhận xét nhân vật Thôi Cửu do Trương Vãn Ý thủ vai toát lên vẻ oai phong, uy quyền cần có của một đại tướng.

Trương Vãn Ý gây chú ý với dự án phim "Liễu Chu Ký" đóng cùng Vương Sở Nhiên. Trong phim, Trương Vãn Ý vào vai vương gia Thôi Cửu. Ngay từ khi những tạo hình đầu tiên của nam diễn viên được leak lên mạng xã hội, các khán giả đã dành lời khen cho anh.

Trước đó, những hình ảnh của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trên phim trường của bộ phim cổ trang Kiều Tàng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Loạt ảnh gây chú ý bởi tạo hình vô cùng chỉnh chu và được đầu tư. Đồng thời, cư dân mạng mong chờ "phản ứng hóa học" của cặp đôi trong bộ phim này.

Liễu Chu Ký là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Kiều Tàng" của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tác phẩm nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường

Vương Sở Nhiên sẽ hóa thân thành nữ chính Liễu Miên Đường – con gái của một gia đình quan. Khi gia đình lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành nhưng giữa đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Hành Châu (Thôi Cửu).

Một hôm, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, nàng không còn nhớ được những gì xảy ra trước đó nên đã nhầm tưởng sơn chủ Thôi Hành Châu là người chồng của mình. Còn Thôi Hành Châu dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn quyết định đóng giả một thương nhân buôn bán đồ sứ, lợi dụng Liễu Miên Đường cho mục đích của mình.

Vương gia Thôi Hành Châu và Liễu Miên Đường là cặp trai tài gái sắc, có trí thông mình, có mưu lược đỉnh, có cả can đảm, sự trung dũng và cả sự lương thiện chống lại cái xấu. Đương nhiên với nhan sắc đỉnh cao, hai người cũng là tâm điểm thu hút nhiều ong bướm. Nhưng trên hết với tài trí và nhan sắc của mình họ hấp dẫn lẫn nhau.