Châu Đông Vũ nhận liên tiếp 2 phim thất bại, 'Tam kim Ảnh hậu' của Cbiz dần bị 'thất sủng' trên màn ảnh rộng?

Sao quốc tế 20/09/2023 12:30

Mới đây, cả hai bộ phim ra rạp gần đây nhất của Châu Đông Vũ đều thất bại nặng nề.

Được xem là tiểu hoa lứa 90 thành công nhất, Châu Đông Vũ lại đang có sự nghiệp một đường đi xuống. Cụ thể, trang Sohu đăng tải, cả hai bộ phim ra rạp gần đây nhất của Châu Đông Vũ đều thất bại nặng nề.

Đầu tiên là Nhiên Đông, dự án từng gây chú ý khi được trình chiếu tại LHP Cannes 2023 nhưng lại trở thành nỗi xấu hổ khi công chiếu tại thị trường Hoa ngữ. Doanh thu phim hiện tại chỉ thu về 50 triệu NDT (hơn 167 tỷ đồng), kém hẳn so với các siêu phẩm chiếu cùng lúc dù có "hoàng tử doanh thu" Lưu Hạo Nhiên đóng nam chính.

Châu Đông Vũ nhận liên tiếp 2 phim thất bại, 'Tam kim Ảnh hậu' của Cbiz dần bị 'thất sủng' trên màn ảnh rộng? - Ảnh 1

Đến ngày 15/9, Châu Đông Vũ có một phim khác tên Anh Vũ Sát ra mắt, song cũng được QQ đánh giá là thất bại. Doanh thu của phim cũng chỉ đạt hơn 1 triệu NDT/ngày, cho thấy khả năng "gánh phim" không còn như trước của Châu Đông Vũ.

Chỉ trong 1 tháng trở lại đây, Châu Đông Vũ có 2 phim chiếu rạp đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng nề, khác hẳn với bề dày thành tích "Tam kim Ảnh hậu" của cô.

Châu Đông Vũ nhận liên tiếp 2 phim thất bại, 'Tam kim Ảnh hậu' của Cbiz dần bị 'thất sủng' trên màn ảnh rộng? - Ảnh 2

Gần đây, Châu Đông Vũ được cho là đã bị người thầy đầu tiên của mình là Trương Nghệ Mưu buông bỏ. Cụ thể là sắp tới, nữ diễn viên 9X sẽ góp mặt trong phim mới Vững Như Bàn Thạch của Trương Nghệ Mưu. Thế nhưng trong quá trình quảng bá gần đây của phim, hình ảnh của Châu Đông Vũ gần như biến mất.

Trên trang Douyin của phim, các diễn viên chính như Lôi Giai Âm, Vu Hòa Vỹ, Trương Quốc Lập đều có video riêng, và thậm chí các diễn viên phụ, xếp sau Châu Đông Vũ là Trần Xung, Tôn Nghệ Châu... cũng vậy.

Châu Đông Vũ nhận liên tiếp 2 phim thất bại, 'Tam kim Ảnh hậu' của Cbiz dần bị 'thất sủng' trên màn ảnh rộng? - Ảnh 3Châu Đông Vũ nhận liên tiếp 2 phim thất bại, 'Tam kim Ảnh hậu' của Cbiz dần bị 'thất sủng' trên màn ảnh rộng? - Ảnh 4

Trong 114 video đăng trên trang Douyin của Vững Như Bàn Thạch, chỉ có duy nhất 1 video có Châu Đông Vũ là khi cô cùng dàn cast xuất hiện trên thảm đỏ họp báo. Trang Sohu nhận định ekip phim nhiều khả năng đã bỏ rơi nữ diễn viên, cho thấy sự nghiệp ngày càng đi xuống của cô trong thời gian này. 

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