Trong bộ ảnh gần đây, Châu Đông Vũ gây bất ngờ với loạt ảnh bán khỏa thân, dùng tay che chắn vòng một. Sự thay đổi phong cách của Châu Đông Vũ khiến người hâm mộ xôn xao bàn tán. Nhiều ý kiến khen ngợi nữ diễn viên lột xác thành công và tạo dáng tự nhiên.

Trước đây, Châu Đông Vũ thường xuất hiện với hình tượng trẻ trung, trong sáng, ngây thơ. Qua thời gian, phong cách của cô dần thay đổi. Khoảng một năm gần đây, nữ diễn viên hướng tới hình tượng trưởng thành, quyến rũ. Điều này được thể hiện qua những bộ ảnh thời trang hay diện mạo của cô tại các sự kiện.

Châu Đông Vũ (SN 1992) là một trong những Mưu nữ lang (danh xưng chỉ các nữ nghệ sĩ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện tài năng và nâng đỡ trở thành ngôi sao). Năm 2010, cô đã đến Nam Kinh (Trung Quốc) để tham gia một kỳ thi nghệ thuật và may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi ông đang tìm kiếm nữ chính cho bộ phim Chuyện tình cây táo gai.

Đến nay, nữ diễn viên có sự nghiệp điện ảnh đáng nể với 3 giải thưởng Kim Mã năm 2016 và giải Kim Kê, Kim Tượng năm 2020. Với thành tích này, cô được gọi là "Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử Trung Quốc", được so sánh với các đàn chị như Châu Tấn, Chương Tử Di.

Sau hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn xuất, Châu Đông Vũ khẳng định cô đi lên từ thực lực chứ không nhờ nhan sắc. Ở tuổi 31, Châu Đông Vũ đã gặt hái được những thành công nhất định và đang trên con đường trở thành đại hoa đán. Nhờ thành tích ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất cùng vẻ ngoài khác biệt, Châu Đông Vũ được nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng ưu ái. Cô là gương mặt đại diện cho Burberry, Victoria's Secret, Omega, Boucheron.