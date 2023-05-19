Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc?

Xu hướng "gầy mới đẹp" khiến cho nhiều người đẹp tại Trung Quốc lao vào công cuộc giảm cân bất chấp, xuất hiện với ngoại hình như "khung xương di động" và gặp cảnh báo về vấn đề sức khỏe.
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1. Tống Thiến
Ngày 10/5, Sohu đưa tin Tống Thiến cùng đoàn phim Ngọt ngào ấm áp tham gia hoạt động tuyên truyền. Hình ảnh mới của nữ thần tượng nhanh chóng nhận được quan tâm từ công chúng. Ngoại hình của cô có nhiều điểm khác biệt so với trước đây.
Tống Thiến xuất hiện gây lo lắng với gương mặt hốc hác, vóc dáng gầy gò. Nhiều khán giả cho rằng cô đang đánh mất chính mình, lao vào cuộc đua phải có thân hình thật gầy, không mỡ thừa của minh tinh Trung Quốc.
Trước đây, Tống Thiến là một trong những sao nữ có ngoại hình đẹp của showbiz Trung Quốc. Cô có vóc dáng thon gọn, eo phẳng và chân dài với chiều cao 1,68 m. Cựu thành viên nhóm f(x) từng cho biết luôn cố giữ cân nặng dao động ở mức 45-47 kg để cơ thể cân đối và khỏe mạnh.
2. Tạ Nam
MC Tạ Nam trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo bộ phận khán giả. Theo đó, người đẹp bộc bạch với truyền thông xứ Trung, cô và chồng (Ngô Kinh) từng có thời gian mang nhà ra thế chấp để dùng tiền đầu tư vào việc làm phim. Tuy nhiên, ở hiện tại cả hai vợ chồng không còn can đảm làm điều tương tự, bởi cuộc sống còn có quá nhiều gánh nặng phải lo toan.
Cư dân mạng chú ý đến gương mặt "khác lạ" của cô nhiều hơn, với hai má hóp rõ rệt, phần xương cũng lộ rõ nhô ra trong quá trình trả lời phỏng vấn.
3. Kim Thần
Nhiều người cho rằng việc can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ khiến Kim Thần ngày càng đơ và kém sắc. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả đã bênh vực nữ diễn viên và cho rằng gương mặt gầy gò của Kim Thần là do việc sút cân, đồng thời hy vọng nữ diễn viên ăn uống, bồi bổ cơ thể để nhanh chóng lấy lại vóc dáng "có da thịt" một chút.
Phần đông người theo dõi cho rằng kế hoạch tập luyện của nữ diễn viên thật sự “không hiệu quả", mong cô ấy có thể cân bằng giữa việc vận động và chế độ ăn uống.
4. Tưởng Hân
Mới đây, Tưởng Hân đã chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui tươi trên trang cá nhân sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Theo đó, cô nàng xuất hiện lung linh với bộ ảnh tràn ngập sắc hồng bên cạnh người thân và bạn bè trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 40.
Nếu khán giả đã "quen mắt" với những vai diễn có đôi phần mũm mĩm như Hoa phi Niên Thế Lan (Hậu cung Chân Hoàn truyện), Hạ Tử Huân (Hoa Thiên Cốt), hay Phàn Thắng Mỹ (Hoan Lạc Tụng) trong quá khứ, thì có lẽ Tưởng Hân ở hiện tại lại là phiên bản hoàn toàn khác.
Ở những bức ảnh chụp toàn thân, nhiều cư dân mạng còn tinh tế “soi” được gân xanh và xương đã lộ rõ trên chân của cô. Mặc dù giảm cân không có gì sai, nhưng mọi người vẫn khuyên cô nàng nên giữ chừng mực, tránh gây hại đến sức khỏe.