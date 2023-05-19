Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc?

Sao quốc tế 19/05/2023 12:54

Xu hướng "gầy mới đẹp" khiến cho nhiều người đẹp tại Trung Quốc lao vào công cuộc giảm cân bất chấp, xuất hiện với ngoại hình như "khung xương di động" và gặp cảnh báo về vấn đề sức khỏe.

1. Tống Thiến

Ngày 10/5, Sohu đưa tin Tống Thiến cùng đoàn phim Ngọt ngào ấm áp tham gia hoạt động tuyên truyền. Hình ảnh mới của nữ thần tượng nhanh chóng nhận được quan tâm từ công chúng. Ngoại hình của cô có nhiều điểm khác biệt so với trước đây.

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 1
Tống Thiến xuất hiện với thân hình gầy gò khiến nhiều người bất ngờ.

Tống Thiến xuất hiện gây lo lắng với gương mặt hốc hác, vóc dáng gầy gò. Nhiều khán giả cho rằng cô đang đánh mất chính mình, lao vào cuộc đua phải có thân hình thật gầy, không mỡ thừa của minh tinh Trung Quốc.

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 2
Trước nay cô vốn dĩ có thân hình xinh đẹp, cân đối khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ khi cô xuất hiện trong diện mạo mới này.

Trước đây, Tống Thiến là một trong những sao nữ có ngoại hình đẹp của showbiz Trung Quốc. Cô có vóc dáng thon gọn, eo phẳng và chân dài với chiều cao 1,68 m. Cựu thành viên nhóm f(x) từng cho biết luôn cố giữ cân nặng dao động ở mức 45-47 kg để cơ thể cân đối và khỏe mạnh.

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 3
Tống Thiên trông có phần kém sắc. 

 2. Tạ Nam

MC Tạ Nam trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo bộ phận khán giả. Theo đó, người đẹp bộc bạch với truyền thông xứ Trung, cô và chồng (Ngô Kinh) từng có thời gian mang nhà ra thế chấp để dùng tiền đầu tư vào việc làm phim. Tuy nhiên, ở hiện tại cả hai vợ chồng không còn can đảm làm điều tương tự, bởi cuộc sống còn có quá nhiều gánh nặng phải lo toan.

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 4
Khán giả chú ý đến ngoại hình khác lạ của nữ MC.

 Cư dân mạng chú ý đến gương mặt "khác lạ" của cô nhiều hơn, với hai má hóp rõ rệt, phần xương cũng lộ rõ nhô ra trong quá trình trả lời phỏng vấn. 

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 5
Phần đông khán giả nhắn nhủ mong cô chú ý đến thân hình của mình, gầy quá sẽ khiến gương mặt trở nên thiếu sức sống.  

 3. Kim Thần

Nhiều người cho rằng việc can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ khiến Kim Thần ngày càng đơ và kém sắc. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả đã bênh vực nữ diễn viên và cho rằng gương mặt gầy gò của Kim Thần là do việc sút cân, đồng thời hy vọng nữ diễn viên ăn uống, bồi bổ cơ thể để nhanh chóng lấy lại vóc dáng "có da thịt" một chút.

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 6
Kim Thần khiến fan lo lắng khi xuất hiện với thân hình ngày càng gầy gò.

Phần đông người theo dõi cho rằng kế hoạch tập luyện của nữ diễn viên thật sự “không hiệu quả", mong cô ấy có thể cân bằng giữa việc vận động và chế độ ăn uống. 

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 7
Nữ diễn viên sinh năm 1990 không chỉ bị “gắn mác” trên màn ảnh, mà thực tế, vóc dáng của cô ấy vẫn luôn gầy đến rất gầy như vậy. 

4. Tưởng Hân 

Mới đây, Tưởng Hân đã chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui tươi trên trang cá nhân sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Theo đó, cô nàng xuất hiện lung linh với bộ ảnh tràn ngập sắc hồng bên cạnh người thân và bạn bè trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 40.

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 8
Nàng Hoa Phi vừa mừng sinh nhật 40 tuổi.

 Nếu khán giả đã "quen mắt" với những vai diễn có đôi phần mũm mĩm như Hoa phi Niên Thế Lan (Hậu cung Chân Hoàn truyện), Hạ Tử Huân (Hoa Thiên Cốt), hay Phàn Thắng Mỹ (Hoan Lạc Tụng) trong quá khứ, thì có lẽ Tưởng Hân ở hiện tại lại là phiên bản hoàn toàn khác.

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 9
 Dù đã trang điểm chỉn chu, nhưng những đường nét trên gương mặt của mỹ nhân Tân Cương đã có phần góc cạnh hơn. 

Ở những bức ảnh chụp toàn thân, nhiều cư dân mạng còn tinh tế “soi” được gân xanh và xương đã lộ rõ trên chân của cô. Mặc dù giảm cân không có gì sai, nhưng mọi người vẫn khuyên cô nàng nên giữ chừng mực, tránh gây hại đến sức khỏe. 

Sao Cbiz chạy theo trào lưu giảm cân : Xinh đẹp hay kém sắc? - Ảnh 10
Ở những bức ảnh chụp toàn thân, Tưởng Hân lộ rõ sắc vóc gầy gò, thiếu sức sống. 
Tống Thiến khiến dân tình lo lắng với ngoại hình gầy gò 'đáng báo động'

Tống Thiến khiến dân tình lo lắng với ngoại hình gầy gò 'đáng báo động'

Vào ngày 10/5, Tống Thiến cùng đoàn phim Ngọt ngào ấm áp tham gia hoạt động tuyên truyền.

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Từ khóa:   Hoa Ngữ sao Cbiz Kim Thần Tưởng Hân Tống Thiến

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