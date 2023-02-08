Rộ tin Sở Kiều Truyện 2 rục rịch khởi quay: Triệu Lệ Dĩnh không còn là nữ chính, nội dung phim thay đổi nhiều?

Sao quốc tế 08/02/2023 15:51

Thông tin chuẩn bị khởi quay bộ phim Sở Kiều Truyện 2 đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Lên sóng vào tháng 6 năm 2017, Sở Kiều Truyện được đánh giá là “bom tấn” màn ảnh xứ Trung, đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh hot trên mọi diễn đàn phim trong thời gian phim lên sóng và cái tên Lâm Canh Tân cũng không hề thua kém đồng nghiệp trên mọi mạng xã hội. Diễn xuất của hai diễn viên này đặc biệt được khen ngợi trong tác phẩm cổ trang dã sử.  

Chính vì thành công "đại bạo" này mà ekip đã nung nấu ý định làm tiếp phần 2, song sau nhiều năm dự án vẫn chưa thể bắt đầu. 

Rộ tin Sở Kiều Truyện 2 rục rịch khởi quay: Triệu Lệ Dĩnh không còn là nữ chính, nội dung phim thay đổi nhiều? - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết dự án Sở Kiều Truyện 2 đang rục rịch chuẩn bị khởi quay. Đến tận thời điểm hiện tại, rất nhiều người vẫn muốn phần 2 của Sở Kiều Truyện sẽ viết tiếp cái kết dang dở ở phần 1 của Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) và Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân).

Theo nhiều thông tin trước đó, nhà làm phim "Sở Kiều truyện 2" từng muốn Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vai Sở Kiều nhưng cô đã từ chối. Thậm chí, nhà làm phim này còn thuyết phục mỹ nhân họ Triệu đến 5 lần nhưng thời điểm đó, cô đang có kế hoạch riêng và muốn làm mới bản thân với các phim hiện đại.

Sở dĩ nhà làm phim "Sở Kiều truyện 2" phải ra sức thuyết phục Triệu Lệ Dĩnh vì với phần 1, nữ diễn viên đã giúp phim tạo một bom tấn thật sự với hơn 20 tỉ lượt xem. "Sở Kiều truyện" phần 1 được xem là bom tấn của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ vào năm 2017.

Rộ tin Sở Kiều Truyện 2 rục rịch khởi quay: Triệu Lệ Dĩnh không còn là nữ chính, nội dung phim thay đổi nhiều? - Ảnh 2

Theo thông tin từ trang Sina, dự án Sở Kiều Truyện 2 sẽ được "tái cơ cấu", tức nhiều khả năng sẽ có sự đổi mới về cốt truyện, thậm chí tuyến nhân vật. Gần đây nhất, thông tin về nữ chính mới thay thế Triệu Lệ Dĩnh đang được cân nhắc kĩ lưỡng, trong đó cái tên được nhắm đến hàng đầu là Lương Khiết.

Rộ tin Sở Kiều Truyện 2 rục rịch khởi quay: Triệu Lệ Dĩnh không còn là nữ chính, nội dung phim thay đổi nhiều? - Ảnh 3

Lương Khiết là diễn viên quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Trung Quốc. Cô được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến nhiều nhất qua bộ phim cổ trang Song Thế Sủng Phi. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Thành công với vao Khúc Tiểu Đàn trong phim Song Thế Sủng Phi, đã giúp nữ diễn viên không những trở nên nổi bật giữa một rừng diễn viên trẻ đồng thời giúp cô nhận được tác phẩm tiêu biểu đầu tiên trong đời khi tuổi đời còn rất trẻ.

Rộ tin Sở Kiều Truyện 2 rục rịch khởi quay: Triệu Lệ Dĩnh không còn là nữ chính, nội dung phim thay đổi nhiều? - Ảnh 4

Dù vậy, so về khả năng diễn xuất thì Lương Khiến vẫn còn kém xa mỹ nhân họ Triệu. Một số ý kiến cho rằng ý tưởng về phần 2 này thực sự nên bị loại bỏ, vì nếu không phải là Triệu Lệ Dĩnh thì không phải là Sở Kiều. Bên cạnh đó, nhiều người lo ngại diễn xuất của Lương Khiết chưa đủ tầm, sẽ phá hỏng vai diễn vốn đã được nàng tiểu hoa 8X thể hiện xuất sắc. 

Thế nên, khi thông tin Sở Kiều Truyện 2 được đưa ra đã khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

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