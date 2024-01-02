Rộ tạo hình cameo của Trần Đô Linh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, fans xôn xao 'không chiến thần trà xanh cũng trùm cuối phản diện'

Sao quốc tế 02/01/2024 12:07

Tạo hình mới của Trần Đô Linh trong dự án phim này nhận nhiều sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh tạo hình mới của Trần Đô Linh trong một vai cameo (khách mời) của dự án phim Vĩnh Dạ Tinh Hà do Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đóng chính. Bộ phim cùng vừa phát hành tư liệu nhân ngày đóng máy hôm nay. Trần Đô Linh cũng tham gia diễn xuất trong vai yêu nữ Kính Yêu. 

Trong ảnh được đoàn làm phim đăng tải, người đẹp 9X hóa thân thành một cô gái xinh đẹp cùng nụ cười đầy ma mị. Nhiều khán giả và người hâm mộ đồn đoán rằng có thể đây là tạo hình của Trần Đô Linh trong một phân cảnh vai phản diện nào đó của bộ phim. 

Rộ tạo hình cameo của Trần Đô Linh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, fans xôn xao 'không chiến thần trà xanh cũng trùm cuối phản diện' - Ảnh 1

Bên cạnh nhan sắc "Bạch Nguyệt Quang" với làn da trắng nổi bật trong y phục đỏ rực, Trần Đô Linh cũng được khán giả dành hết lời khen ngợi vì không ngần ngại tham gia vào nhiều vai cameo với nhiều vai diễn đa dạng của nhiều bộ phim. 

Được biết, một số bộ phim nữ diễn viên tham gia với vai cameo được cư dân mạng thống kê ở thời điểm này là Vân Chi Vũ (vai Lan phu nhân), Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương (vai Nguyệt Đề Hà), Nhất Niệm Quan Sơn (vai Tiêu Nghiên).

Đặc biệt, với vai phụ ác nữ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - phim được phát sóng đầu tháng 3/2023, nhân vật Thánh nữ Thiên Hoan do Trần Đô Linh đảm nhiệm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nữ diễn viên được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "ác nữ đẹp nhất màn ảnh" sau vai diễn này. 

Rộ tạo hình cameo của Trần Đô Linh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, fans xôn xao 'không chiến thần trà xanh cũng trùm cuối phản diện' - Ảnh 2Rộ tạo hình cameo của Trần Đô Linh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, fans xôn xao 'không chiến thần trà xanh cũng trùm cuối phản diện' - Ảnh 3

Thông tin thêm về Trần Đô Linh, Trần Đô Linh sinh năm 1993 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Từ tiểu học đến sơ trung Trần Đô Linh đều theo học Nhạc viện Hạ Môn. Tưởng chừng cô đi theo môn nghệ thuật này nhưng vì có lần giáo viên lên lớp bảo rằng nữ sinh không thể học tốt khoa học tự nhiên, thế là cô đổi luôn sang học khoa học tự nhiên để chứng minh cho giáo viên thấy học sinh nữ cũng có thể theo đuổi môn tự nhiên. Kết quả, Trần Đô Linh đậu khoa Cơ điện chế tạo và kỹ thuật máy bay của Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh vào năm 2012.  

Rộ tạo hình cameo của Trần Đô Linh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, fans xôn xao 'không chiến thần trà xanh cũng trùm cuối phản diện' - Ảnh 4Rộ tạo hình cameo của Trần Đô Linh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, fans xôn xao 'không chiến thần trà xanh cũng trùm cuối phản diện' - Ảnh 5

Rộ tạo hình cameo của Trần Đô Linh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, fans xôn xao 'không chiến thần trà xanh cũng trùm cuối phản diện' - Ảnh 6
Tạo hình của Trần Đô Linh vào vai Thánh nữ Thiên Hoan trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh

Đến năm 2013, một bạn chung lớp đại học đã đăng tải tấm ảnh thẻ căn cước của Trần Đô Linh lên trang chủ 1 cuộc thi tìm kiếm nữ thần học đường. Có lẽ nhờ tấm ảnh trên chứng minh thư, Trần Đô Linh được các nhà làm phim chú ý.

Năm 2014, lúc này Trần Đô Linh đang học năm 2 đại học, đã được biên kịch Nhiêu Tuyết Mạn và đạo diễn Tô Hữu Bằng "chọn mặt gửi vàng" trong bộ phim thanh xuân vườn trường Tai trái. Đây cũng chính là tác phẩm phim điện ảnh đầu tay đưa Trần Đô Linh dấn thân vào con đường diễn xuất hiện tại. 

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