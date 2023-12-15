Rầm rộ tin đồn Dương Dương 'sánh đôi' cùng Trần Đô Linh trong một dự án cổ trang mới

Mạng xã hội xứ Trung đang rầm rộ vì tin đồn Dương Dương sẽ 'tái xuất giang hồ' cùng Trần Đô Linh trong một dự án mới của đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn.

Vừa qua, trên mạng xã hội Weibo đã được khuấy động một phen khi có thông tin cho rằng Dương Dương sẽ góp mặt trong một dự án cổ trang mới của đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn - Phí Chấn Tường. Tin đồn này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn từ cư dân mạng và nhất là người hâm mộ của nam đỉnh lưu. Trên mạng xã hội Weibo đã được khuấy động một phen khi có thông tin cho rằng Dương Dương sẽ góp mặt trong một dự án cổ trang mới Được biết, dự án lần này được chấp bút bởi tác giả của Khánh Dư Niên - Miêu Nị và có tên tiếng trung là 什锦 (pinyin: Shijin), thuộc đề tài trinh thám. Một số nguồn thông tin còn tiết lộ, đã có nhiều tiểu sinh tiếp xúc với bộ đại IP này, phía Ngô Lỗi cũng từng để mắt tới nhưng "tấm vé vàng" vẫn thuộc về Dương Dương.

Dự án lần này được chấp bút bởi tác giả của Khánh Dư Niên - Miêu Nị và được cầm trịch bởi đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn - Phí Chấn Tường Khi thông tin này được lan truyền, nhiều người nhận định nếu Dương Dương thực sự đảm nhận vai chính trong dự án cổ trang mới do đạo diễn Phí Chấn Tường cầm trịch, chắc chắn đây sẽ là một bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của 'đại mỹ nam', thậm chí nếu anh có màn thể hiện tốt thì sẽ có cơ hội xóa bỏ được cái mác 'dầu mỡ' đang 'dính chặt' anh sau thất bại Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Nếu Dương Dương thực sự đảm nhận vai chính, chắc chắn đây sẽ là một bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Nếu anh có màn thể hiện tốt thì sẽ có cơ hội xóa bỏ được cái mác 'dầu mỡ' đang 'dính chặt' anh sau thất bại Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Bên cạnh nguồn tin Dương Dương đang được để ý đến vai nam chính, thì có vẻ như nhà sản xuất đang tiếp cận Trần Đô Linh đảm nhận vai nữ chính, song, kết quả cuối cùng ra sao còn cần chờ đến ngày đoàn phim phát thông báo chính thức.

Có vẻ như nhà sản xuất đang tiếp cận Trần Đô Linh đảm nhận vai nữ chính Tuy nhiên, ngoài sự mong chờ 'đại thần Tiêu Nại' sẽ 'đại bạo' trở lại, thì một bộ phận netizen lại cảm thấy việc Dương Dương nhận đóng Shijin khó có khả năng xảy ra vì kỹ thuật diễn của anh quá tệ, đóng phim ngôn tình thần tượng còn không chẳng xong. Dương Dương sinh năm 1991, là một trong những diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên là một trong những sinh viên của Học viện Nghệ thuật Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Anh gây được tiêng vang lớn khi xuất hiện trong loạt phim đình đám như Thiếu Nữ Toàn Phong, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh,...Gần đây, anh trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả với diễn xuất tệ hại trong phim mới Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Dương Dương sinh năm 1991, là một trong những diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ram-ro-tin-on-duong-duong-sanh-oi-cung-tran-o-linh-trong-mot-du-an-co-trang-moi-637868.html