Dương Dương quyết lấy lại hào quang sau thất bại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, tạo hình mới đẹp trai không nói nên lời

Sao quốc tế 07/12/2023 12:09

Dương Dương sẽ trở lại với dự án cổ trang trong phim Phàm Nhân Tu Tiên, sau thất của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi phần nào được cho là màn gỡ gạc hình ảnh của nam tài tử với khán giả.

 

Sau thất bại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hơn ai hết, Dương Dương chính là người chịu nhiều áp lực nhất. Anh thủ vai nam chính của phim, thậm chí còn là người được kỳ vọng sẽ hút khán giả với danh tiếng và lượng fan của mình.

Dương Dương quyết lấy lại hào quang sau thất bại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, tạo hình mới đẹp trai không nói nên lời - Ảnh 1
Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi chỉ nhận 3.4/10 điểm Douban, top 4 phim dở nhất mùa hè 2023. 

Tuy nhiên, kết quả, phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi chỉ nhận 3.4/10 điểm Douban. Đây là thành tích đáng quên trong sự nghiệp của anh. Thất bại với dòng phim hiện đại, Dương Dương trở lại đóng cổ trang. Mới đây, anh được xác nhận đóng chính trong Phàm Nhân Tu Tiên.

Dương Dương quyết lấy lại hào quang sau thất bại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, tạo hình mới đẹp trai không nói nên lời - Ảnh 2
Dương Dương đóng chính trong Phàm Nhân Tu Tiên.

Mới đây, loạt ảnh mới của Dương Dương ở bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi mà mỹ nam sinh năm 1991 đã khoe trọn nhan sắc cực đỉnh, không thể tìm thấy điểm nào để chê.

Dương Dương quyết lấy lại hào quang sau thất bại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, tạo hình mới đẹp trai không nói nên lời - Ảnh 3
Tạo hình mới của Dương Dương vào vai nam chính Hàn Lập. 

Được biết Phàm Nhân Tu Tiên là dự án trọng điểm của Youku, trong đó Dương Dương vào vai nam chính Hàn Lập. Người hâm mộ hy vọng đây sẽ là cú hích để Dương Dương lấy lại hình ảnh của mình sau thất bại ê chề với Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

Xét về lợi thế, Phàm Nhân Tu Tiên là tiểu thuyết nổi tiếng sở hữu lượng fan đông đảo, do Vong Ngữ (Đinh Lăng Đào) sáng tác. Nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật Hàn Lập xuất thân khốn khó. Không ngờ, cậu có cơ hội đến với một môn phái nhỏ trên giang hồ. Mặc dù vốn có tư chất bình thường, nhưng Hàn Lập đã dựa vào nỗ lực của bản thân và những tính toán hợp lý để cuối cùng tu luyện thành tiên.

Dương Dương quyết lấy lại hào quang sau thất bại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, tạo hình mới đẹp trai không nói nên lời - Ảnh 4
Phàm Nhân Tu Tiên là tiểu thuyết nổi tiếng sở hữu lượng fan đông đảo, hy vọng giúp Dương Dương lấy lại hào quang của mình. 

Đối với các fan của thể loại truyện tiên hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên trong lòng họ xứng đáng với hai chữ kinh điển. Chính vì thế, những người đã đọc nguyên tác rất mong chờ dự án chuyển thể này.

Về tạo hình, Dương Dương dù không đủ "xấu" để giống với trong nguyên tác, nhưng thật khó để buông lời chê bai loạt ảnh mới này. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở diễn xuất của Dương Dương. Chỉ cần anh không diễn một cách "dầu mỡ" và khắc họa được thần thái của nhân vật Hàn Lập, khả năng cao là bộ phim này sẽ rất thành công.

Dương Dương quyết lấy lại hào quang sau thất bại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, tạo hình mới đẹp trai không nói nên lời - Ảnh 5
Dương Dương vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của "mỹ nam thanh xuân vườn trường" của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. 

Nói tóm lại, Dương Dương nếu muốn lấy lại niềm tin của khán giả, buộc lòng anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đặc biệt, không chỉ chọn vai diễn phù hợp, vừa sức, nam tài tử cần rèn thêm kỹ năng diễn xuất và nhập vai. Bởi thời gian qua, anh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của "mỹ nam thanh xuân vườn trường". Hình ảnh Dương Dương trong mắt khán giả chỉ là một tài tử ngoại hình sáng chứ thực lực diễn xuất còn quá nhiều khuyết điểm.

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