Dương Dương vẫn lập thành tích khủng dù bị chỉ trích kĩ năng diễn xuất 'dầu mỡ'

Trong bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi mới ra mắt, Dương Dương khiến người xem thất vọng khi bộc lộ những điểm yếu trong cách lột tả nội tâm nhân vật. Đóng vai lính cứu hỏa Tống Diệm, Dương Dương lúc nào cũng nhăn mặt, biểu cảm một màu dù buồn bã, giận dữ hay đối đầu với tình địch.

Trong năm 2023 này, Dương Dương gây thất vọng khi vào vai nam chính của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Cả diễn xuất và ngoại hình của anh chàng đều bị đánh giá là “dầu mỡ” khiến khán giả thất vọng và chỉ trích đến vậy. Do đó, trong nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí , chưa bao giờ vai diễn và hình ảnh của Dương Dương lại gây nhiều tranh cãi, phản ứng tiêu cực như vậy.

Bên cạnh đó, Tống Diệm được miêu tả là người có cá tính mạnh mẽ, từng chịu tổn thương trong quá khứ do bị mối tình đầu bỏ rơi, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Dương khiến nhân vật này trở nên thô bạo, hành xử lỗ mãng với bạn gái, làm xấu đi hình ảnh lính cứu hỏa.

Tuy nhiên, mặc dù bị chê hết lời ở Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương vẫn lập thành tích khủng mà các đỉnh lưu hiện tại như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác… không thể làm được. Theo đó, anh chàng là sao nam lứa 90 duy nhất lập thành tích phá đảo lịch sử trên 5 nền tảng phim ảnh lớn. Cụ thể:

- Trên IQIYI, Dương Dương có Đạo Mộ Bút Ký là phim chiếu mạng được xem nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng.

- Trên Youku, chàng mỹ nam 9x có Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là phim chiếu mạng được xem nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng.

- Ở Mango TV có Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi là bộ phim có view cao nhất trong lịch sử của nền tảng.

- YouTube có Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là phim Trung Quốc có lượt view cao nhất.

- Netflix có Thả Thí Thiên Hạ là phim Hoa ngữ được xem nhiều nhất trên toàn cầu.

Dù diễn xuất gây tranh cãi, thế nhưng sức hút và lưu lượng của Dương Dương vẫn luôn rất cao. Bên cạnh đó, anh chàng còn có ngoại hình cực điển trai có thể cân được nhiều kiểu tạo hình từ cổ trang cho đến hiện đại. Đây chính là lợi thế giúp Dương Dương lấy lòng khán giả màn ảnh nhỏ. Hiện tại, Dương Dương đang quay Phàm Nhân Tu Tiên cùng Kim Thần và dự kiến được lên sóng trong năm 2024.