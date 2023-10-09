Từng 'cọ nhiệt' phim Dương Dương nhiều lần, phim của Hoàng Cảnh Du vẫn chịu cảnh 'lép vế' thành tích vì điều này

Sao quốc tế 09/10/2023 15:35

"Anh ấy bước ra từ ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại với những tình tiết gây tiếc nuối và tranh cãi từ phía khán giả.

"Anh ấy bước ra từ ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khép lại với nhiều tranh cãi kèm theo sự thất vọng đến từ phía khán giả.

Cụ thể, những chặng cuối của phim đã hé lộ nhiều câu chuyện về cuộc đời nữ chính. Trong đó, bố của Nam Sơ trước đây Lý Anh Quân từng là lính cứu hoả và đã hi sinh trong trong khi làm nhiệm vụ phòng cháy rừng. Để quên đi nỗi đau thì mẹ cô đã dấu chuyện này với con gái. Khi biết Nam Sơ yêu Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du), mẹ cô sợ con mình vấp phải cú sốc năm xưa... Chính vì thế, đoạn tình cảm của cặp đôi cũng có phần trắc trở ở đoạn cuối.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ là cái kết của phim không rõ ràng. Ê-kíp phim chọn cái kết mở để khán giả "đoán già đoán non" về chuyện tình của cặp đôi chính.

Từng 'cọ nhiệt' phim Dương Dương nhiều lần, phim của Hoàng Cảnh Du vẫn chịu cảnh 'lép vế' thành tích vì điều này - Ảnh 1

Hiện tại, phim mở điểm Douban là 6.9 điểm và hơn 15 nghìn lượt đánh giá của khán giả. Dựa vào kết quả trên, rõ ràng đây là thành tích không quá tệ với một bộ phim liên quan đến chức nghiệp (phim về ngành nghề). Tuy nhiên, theo nhiều khán giả thì thành tích này vẫn chưa xứng tầm với những gì tác phẩm đã làm tốt trong thời gian qua.

Từng 'cọ nhiệt' phim Dương Dương nhiều lần, phim của Hoàng Cảnh Du vẫn chịu cảnh 'lép vế' thành tích vì điều này - Ảnh 2

Một so sánh điển hình là bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính mở điểm Douban là 4.1 - con số khá thấp và bị chê là tác phẩm tệ hại của năm 2023 nhưng lại có gần 100 nghìn khán giả đánh giá.

Nếu so về nội dung, diễn xuất, "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" có thể thắng thế nhưng so về độ phủ sóng, thảo luận của khán giả, bộ phim của tài tử Dương Dương vẫn có độ phổ biến cao hơn.

'Anh ấy bước ra từ ánh lửa' của Hoàng Cảnh Du gây tranh cãi với cái kết 'khác xa tiểu thuyết'

'Anh ấy bước ra từ ánh lửa' của Hoàng Cảnh Du gây tranh cãi với cái kết 'khác xa tiểu thuyết'

"Anh ấy bước ra từ ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính hiện đã khép lại với nhiều tranh luận đến từ phía khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Cảnh Du sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Anh ấy bước ra từ ánh lửa' của Hoàng Cảnh Du gây tranh cãi với cái kết 'khác xa tiểu thuyết'

'Anh ấy bước ra từ ánh lửa' của Hoàng Cảnh Du gây tranh cãi với cái kết 'khác xa tiểu thuyết'

Hoàng Cảnh Du nhận lời khen, Trương Tịnh Nghi lại gây tranh cãi vì điều này trong phim mới

Hoàng Cảnh Du nhận lời khen, Trương Tịnh Nghi lại gây tranh cãi vì điều này trong phim mới

Chỉ vì cái kết gây tranh cãi mà Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận về điểm douban khá tệ

Chỉ vì cái kết gây tranh cãi mà Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận về điểm douban khá tệ

Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du ngọt ngào 'tràn màn hình' trong bộ ảnh quảng bá Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa

Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du ngọt ngào 'tràn màn hình' trong bộ ảnh quảng bá Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Trương Tịnh Nghi - Hoàng Cảnh Du 'ngọt hơn đường mật', gây sốt vì đường nét visual cực phẩm

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Trương Tịnh Nghi - Hoàng Cảnh Du 'ngọt hơn đường mật', gây sốt vì đường nét visual cực phẩm

Cùng đề tài lính cứu hỏa, phim của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi liệu có 'vượt mặt' Dương Dương?

Cùng đề tài lính cứu hỏa, phim của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi liệu có 'vượt mặt' Dương Dương?

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 22 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 8 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?