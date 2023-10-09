Từng 'cọ nhiệt' phim Dương Dương nhiều lần, phim của Hoàng Cảnh Du vẫn chịu cảnh 'lép vế' thành tích vì điều này

"Anh ấy bước ra từ ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại với những tình tiết gây tiếc nuối và tranh cãi từ phía khán giả.

"Anh ấy bước ra từ ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khép lại với nhiều tranh cãi kèm theo sự thất vọng đến từ phía khán giả.

Cụ thể, những chặng cuối của phim đã hé lộ nhiều câu chuyện về cuộc đời nữ chính. Trong đó, bố của Nam Sơ trước đây Lý Anh Quân từng là lính cứu hoả và đã hi sinh trong trong khi làm nhiệm vụ phòng cháy rừng. Để quên đi nỗi đau thì mẹ cô đã dấu chuyện này với con gái. Khi biết Nam Sơ yêu Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du), mẹ cô sợ con mình vấp phải cú sốc năm xưa... Chính vì thế, đoạn tình cảm của cặp đôi cũng có phần trắc trở ở đoạn cuối.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ là cái kết của phim không rõ ràng. Ê-kíp phim chọn cái kết mở để khán giả "đoán già đoán non" về chuyện tình của cặp đôi chính.

Hiện tại, phim mở điểm Douban là 6.9 điểm và hơn 15 nghìn lượt đánh giá của khán giả. Dựa vào kết quả trên, rõ ràng đây là thành tích không quá tệ với một bộ phim liên quan đến chức nghiệp (phim về ngành nghề). Tuy nhiên, theo nhiều khán giả thì thành tích này vẫn chưa xứng tầm với những gì tác phẩm đã làm tốt trong thời gian qua.

Một so sánh điển hình là bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính mở điểm Douban là 4.1 - con số khá thấp và bị chê là tác phẩm tệ hại của năm 2023 nhưng lại có gần 100 nghìn khán giả đánh giá.

Nếu so về nội dung, diễn xuất, "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" có thể thắng thế nhưng so về độ phủ sóng, thảo luận của khán giả, bộ phim của tài tử Dương Dương vẫn có độ phổ biến cao hơn.

'Anh ấy bước ra từ ánh lửa' của Hoàng Cảnh Du gây tranh cãi với cái kết 'khác xa tiểu thuyết' "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính hiện đã khép lại với nhiều tranh luận đến từ phía khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-co-nhiet-phim-duong-duong-nhieu-lan-phim-cua-hoang-canh-du-van-chiu-canh-lep-ve-thanh-tich-vi-ieu-nay-622689.html