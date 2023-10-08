"Anh ấy bước ra từ ánh lửa" do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính hiện đã khép lại với nhiều tranh luận đến từ phía khán giả.

Mới đây, 40 tập của phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa đã chính thức khép lại. Xuyên suốt 39 tập trước, cặp đôi chính Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) - Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du) đã mang tới cho khán giả rất nhiều cảm xúc.

Sau hành trình dài 40 tập, ai cũng mong Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng điều đó không xảy ra. Vì vậy, đương nhiên các khán giả rất thất vọng. Tuy nhiên, họ còn cảm thấy bất bình bởi lẽ trong tiểu thuyết gốc, cái kết cho hai nhân vật chính lại cực kỳ viên mãn.

Theo đó, những chặng cuối của phim đã hé lộ nhiều câu chuyện về cuộc đời nữ chính. Trong đó, bố của Nam Sơ trước đây Lý Anh Quân từng là lính cứu hoả và đã hi sinh trong trong khi làm nhiệm vụ phòng cháy rừng. Để quên đi nỗi đau thì mẹ cô đã dấu chuyện này với con gái. Khi biết Nam Sơ yêu Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du), mẹ cô sợ con mình vấp phải cú sốc năm xưa... Chính vì thế, đoạn tình cảm của cặp đôi cũng có phần trắc trở ở đoạn cuối.

Phân cảnh Lục Kiêu ôm Nam Sơ rồi cùng đồng đội chạy vào đám cháy khiến nhiều người hụt hẫng vì không biết nam chính đã hi sinh hay vẫn còn sống. Hơn nữa, trong nguyên tác, cặp đôi chính có cái kết ngọt ngào. Họ chính thức về chung một nhà nhưng phân cảnh này lại không được thể hiện rõ ràng trong phim.

Nhìn vào những diễn biến phim, đa phần khán giả sẽ dễ dàng suy luận rằng Lâm Lục Kiêu đã hy sinh. Tuy nhiên trong buổi livestream mới nhất, Hoàng Cảnh Du lại đính chính rằng nam chính vẫn còn sống, qua đó mở ra kết thúc "open-ending" cho bộ phim.

Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du ngọt ngào 'tràn màn hình' trong bộ ảnh quảng bá Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du ngọt ngào 'tràn màn hình' trong bộ ảnh quảng bá Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-ay-buoc-ra-tu-anh-lua-cua-hoang-canh-du-gay-tranh-cai-voi-cai-ket-khac-xa-tieu-thuyet-622415.html