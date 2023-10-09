Dự án Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại sau 40 tập. Mới đây, dự án đã chính thức mở douban được 6.9 điểm với hơn 15.000 lượt đánh giá.

Đây là số điểm không quá cao đối với dự án hiện đại. Nguyên nhân xuất phát từ cái kết của bộ phim gây nhiều tranh cãi. Theo diễn biến của tập cuối, nam chính Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du) dường như đã hy sinh sau khi làm nhiệm vụ dập tắt một đám cháy lớn. Cũng chính vì thế, anh không thể xuất hiện trong buổi trình diễn của Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi). Phía bên dưới khán đài, các đồng đội của anh dù xem biểu diễn nhưng mang gương mặt đầy tâm trạng.

Nhìn vào những diễn biến phim, đa phần khán giả sẽ dễ dàng suy luận rằng Lâm Lục Kiêu đã hy sinh. Tuy nhiên trong buổi livestream mới nhất, Hoàng Cảnh Du lại đính chính rằng nam chính vẫn còn sống, qua đó mở ra kết thúc ‘open-ending’ cho bộ phim.

Tuy nhiên, nhiều khán giả vô cùng bức xúc trước cái kết gây ‘trầm cảm’ của bộ phim khác với nguyên tác. Theo nguyên tác, kết thúc truyện có hậu khi nam nữ chính còn kết hôn với nhau.

Trước đó, nữ chính Trương Tịnh Nghi cũng nhận về những bình luận tiêu cực khi phim lên sóng. Khán giả chê bai nét diễn thiếu đột phá, cảnh múa thô cứng. Thậm chí, nhiều người xem còn yêu cầu nhà sản xuất thay đổi nữ chính. Họ cho rằng ngoại hình và thực lực diễn xuất của cô nàng không phù hợp với vai diễn.

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Nội dung kể về Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) với tư cách là diễn viên chính của bộ phim Tấn Công Bạn Trai Cũ sắp được phát sóng. Một ngày nọ, cô tham gia một mini game trong chương trình tuyên truyền phim và bị thua, nội dung phạt là phải gọi điện cho bạn trai cũ, vì thế cô đã gọi cho Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du).

Vào thời điểm Nam Sơ 16 tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô. Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.