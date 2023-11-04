Dương Dương và Vương Sở Nhiên không còn ở chung khách sạn, nghi vấn đã chia tay?

Trong livestream mới đây, blogger nổi tiếng - Lưu Đại Chùy tiết lộ rằng sao nam họ Y và sao nữ họ W có thể đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Mặc dù quay phim ở cùng một địa điểm, hai người lại không hề ở cùng khách sạn với nhau như trước đó. Ngay sau đó, cư dân mạng ngầm đoán ra cặp đôi sao nam họ Y và sao nữ họ W chính là Dương Dương và Vương Sở Nhiên mà blogger này nhắc đến.

Sau khi phim kết thúc, Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn trở thành tâm điểm của truyền thông khi mọi nhất cử nhất động của họ đều được khán giả chú ý.

Trước đó, Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị bắt gặp cùng ra vào 1 khu biệt thự cho thuê. Trong lúc Vương Sở Nhiên bận rộn đi quay phim thì Dương Dương quay về khu biệt thự này. 2 ngày sau, Vương Sở Nhiên tiếp tục đi quay phim.

Chỉ 4 tiếng sau, cánh săn ảnh đã "chộp" được khoảnh khắc Dương Dương kín đáo ra ngoài bằng lối khác. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn cặp đôi Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đang sống chung.

Cả Dương Dương và Vương Sở Nhiên đều chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò. Đáng chú ý, có tin đồn cho biết cặp đôi đã hẹn hò từ lâu. 2 diễn viên từng bị fan cứng tung loạt ảnh thân mật tại khu trượt tuyết. Dù Dương Dương và Vương Sở Nhiên mặc đồ kín bưng nhưng fan vẫn soi ra 2 nhân vật trong ảnh.

Lần khác, 1 người qua đường cho biết đã nhìn thấy cặp đôi đi du lịch cùng bạn bè ở Maldives vào ngày 15/2 năm nay. Thậm chí họ còn "khóa môi" nồng cháy ngay bên bờ biển.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 10/5, cả hai còn được bắt gặp bên nhau trong suốt 3 ngày ở Thượng Hải. Theo đó, Dương Dương đã cho trợ lý thân cận đón Vương Sở Nhiên dưới lầu khách sạn - nơi nam diễn viên ở trong suốt 2 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ 3, anh rời khách sạn, còn cẩn thận chọn lối ra khác với lối đi của bạn gái tin đồn.