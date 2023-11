Trần Đô Linh nhận tin vui lớn, phim đóng chính đầu tiên cuối cùng cũng được cấp giấy phép phát sóng

Tạo hình hắc hoá của Trần Đô Linh trong phim điện ảnh "Hoa Thiên Cốt" được công bố, gợi nhớ ác nữ Diệp Băng Thường do cô đảm nhận trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Tuy nhiên, ngay lặp tức đã bị đặt lên bàn cân so sánh với bản truyền hình do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai.