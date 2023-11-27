Trần Đô Linh nhận tin vui lớn, phim đóng chính đầu tiên cuối cùng cũng được cấp giấy phép phát sóng

Theo đó, Chiếc Thuyền Đơn Độc nhiều khả năng sẽ được chiếu đài với thời lượng 36 tập. Đây cũng chính là bộ phim đóng chính đầu tiên của Trần Đô Linh sau thời gian liên tục đóng vai phụ, làm diễn viên khách mời.

Bộ phim truyền hình đề tài điệp chiến, lấy bối cảnh diễn ra ở thời dân quốc - Chiếc Thuyền Đơn Độc do Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đóng chính đã được cấp giấy phép phát sóng.

Chiếc Thuyền Đơn Độc khả năng sẽ được chiếu đài với thời lượng 36 tập.

Chiếc Thuyền Đơn Độc cũng chính là bộ phim đóng chính đầu tiên của Trần Đô Linh

Thuộc thể loại điệp chiến, lấy bối cảnh thời dân quốc nên trong Chiếc Thuyền Đơn Độc, Trần Đô Linh có không ít lần diện sườn xám và thần thái thì miễn chê. Vì nhan sắc và tạo hình ấn tượng nên nữ diễn viên được khán giả khen ngợi hết lời vì có 'hương vị' mỹ nhân xưa, nhìn thế nào cũng liên tưởng ra hình ảnh một tiểu thư quý tộc.

Tạo hình của Trần Đô Linh trong Chiếc Thuyền Đơn Độc.

Trần Đô Linh sinh năm 1993. Trước khi gia nhập làng giải trí, cô nàng đã nổi tiếng trên mạng nhờ thành tích học tập đáng nể. Cụ thể, cô thi đậu Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh với số điểm 621/750. Năm 2015, nữ diễn viên còn lọt vào Top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường, mục chế tạo công trình và vũ khí chuyên nghiệp.

Trước khi gia nhập làng giải trí, Trần Đô Linh đã nổi tiếng trên mạng nhờ thành tích học tập đáng nể.

Có thể nói năm 2023 là năm thành công nhất từ trước đến nay của Trần Đô Linh khi cô là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Nữ diễn viên gây ấn tượng với vai phản diện trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ngoài ra, Trần Đô Linh cũng góp mặt trong các bộ phim khác như Liên Hoa Lâu, Tây Xuất Ngọc Môn và Vân Chi Vũ.

Năm 2023 là năm thành công nhất từ trước đến nay của Trần Đô Linh.