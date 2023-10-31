Tạo hình hắc hoá của Trần Đô Linh trong Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh, đủ sức 'đè bẹp' Triệu Lệ Dĩnh năm xưa?

Sao quốc tế 31/10/2023 11:30

Tạo hình hắc hoá của Trần Đô Linh trong phim điện ảnh "Hoa Thiên Cốt" được công bố, gợi nhớ ác nữ Diệp Băng Thường do cô đảm nhận trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Tuy nhiên, ngay lặp tức đã bị đặt lên bàn cân so sánh với bản truyền hình do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai.

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh do Trần Đô Linh vai Hoa Thiên Cốt, Lý Trình Bân vai Bạch Tử Họa, Mao Tử Tuấn vai Sát Thiên Mạch, Lại Mỹ Vân vai Đường Bảo, Trương Tử Ninh vai Khinh Thủy, Trương Lệ vai Hạ Tử Huân, Trần Hiểu Đông vai Lạc Hà Đông, Từ Mộc Thiền vai Nghê Mạn Thiên… Phim sẽ được khởi chiếu vào ngày 20/1/2024. 

Tạo hình hắc hoá của Trần Đô Linh trong Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh, đủ sức 'đè bẹp' Triệu Lệ Dĩnh năm xưa? - Ảnh 1

Tạo hình hắc hoá của Trần Đô Linh trong Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh, đủ sức 'đè bẹp' Triệu Lệ Dĩnh năm xưa? - Ảnh 2

Mới đây, tạo hình hắc hóa của nàng Tiểu Cốt do nữ diễn viên Trần Đô Linh thủ vai đã được công bố. Với trang phục và lối makeup đậm tạo tổng thể sắc bén, cư dân mạng ngay lập tức nhớ tới ác nữ Diệp Băng Thường do cô đảm nhận trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Đồng thời tạo hình này cũng bị đặt lên bàn cân so sánh với bản truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh.  Cư dân mạng nhận xét, Trần Đô Linh tuy xinh đẹp nhưng không hợp hình tượng Hoa Thiên Cốt lương thiện, đáng yêu, ngay cả khi hắc hóa cũng vì tuyệt vọng, bất đắc dĩ, khiến người ta thương xót. 

Tạo hình hắc hoá của Trần Đô Linh trong Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh, đủ sức 'đè bẹp' Triệu Lệ Dĩnh năm xưa? - Ảnh 3

Trước đó, ngay khi trailer đầu tiên được công bố, kiểu tóc và phong cách trang điểm của Trần Đô Linh bị đánh giá khiến gương mặt cô trông mờ nhạt, kém sắc. Cũng qua trailer ngắn ngủi, Trần Đô Linh cũng lộ nhiều khuyết điểm diễn xuất, đặc biệt là đôi mắt vô cảm, chưa diễn đạt được đủ cung bậc cảm xúc như bản truyền hình của mỹ nhân họ Triệu. 

Tạo hình hắc hoá của Trần Đô Linh trong Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh, đủ sức 'đè bẹp' Triệu Lệ Dĩnh năm xưa? - Ảnh 4

Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Tác phẩm kể về Hoa Thiên Cốt - vị thần cuối cùng của thế gian, cũng là thiên sát cô tinh trăm năm khó gặp. Vì trên người nàng có mùi vị đặc biệt dễ chiêu dụ quỷ quái, cho nên từ nhỏ, Hoa Thiên Cốt bị yêu ma quấy nhiễu. 

Hoa Thiên Cốt bái Thượng tiên Trường Lưu Bạch Tử Họa làm sư phụ và đem lòng cảm mến chính sư phụ của mình. Tuy vậy, Bạch Tử Họa sẵn sàng vì chúng sinh mà hy sinh Hoa Thiên Cốt. Kiếp nạn của nàng bắt đầu từ chính sự thiện lượng, si tình của Hoa Thiên Cốt mà ra.

Tạo hình hắc hoá của Trần Đô Linh trong Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh, đủ sức 'đè bẹp' Triệu Lệ Dĩnh năm xưa? - Ảnh 5

Sau khi chuyển thể thành phim, Hoa Thiên Cốt bản truyền hình trở thành hiện tượng ăn khách bậc nhất trong năm 2015. Bộ phim đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh lên hàng tiểu hoa lưu lượng hàng đầu, tạo nên hiệu ứng kéo dài không chỉ với dàn diễn viên mà còn nhiều phụ kiện ăn theo. Chính bởi sự viral của bản truyền hình, cư dân mạng đang vô cùng lo lắng cho số phận của bản điện ảnh bởi khó có thể vượt qua được cái bóng quá lớn của nam - nữ chính Hoắc Kiến Hoa - Triệu Lệ Dĩnh năm nào. 

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