Rần rần thông tin Lâm Thanh Hà mắc chứng Alzheimer?

Một số phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Lâm Thanh Hà bị nghi mắc bệnh Alzheimer, thông qua những bức ảnh khi bà tham gia sự kiện.
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Mới đây trong một sự kiện diễn ra vào ngày 11/9, nhiều người nhận xét Lâm Thanh Hà có phần gầy gò hơn và trông rất ốm yếu hơn so với trước đây.
Nếu chú ý kỹ, dù ngồi trên ghế hay mỉm cười với khán giả, thì vẻ ngoài của Lâm Thanh Hà không còn linh hoạt. Dân tình còn cho rằng đây là những biểu hiện thường gặp của bệnh Alzheimer. Ngoài ra, vẻ mặt uể oải của Lâm Thanh Hà là rõ ràng nhất khi tham gia các hoạt động, bà luôn nhìn sang một bên với vẻ ngơ ngác, đôi mắt trống rỗng. Cư dân mạng lo lắng không biết có điều gì không ổn với tình trạng thể chất của bà hay không. Được biết, người mắc bệnh Alzheimer thường có các triệu chứng như sụt cân quá mức và biểu hiện uể oải, mệt mỏi, hay quên.
Lâm Thanh Hà sinh năm 1954 trong một gia đình bình dân, không có truyền thống nghệ thuật. Bà một trong những ngôi sao vàng của điện ảnh Hong Kong, Đài Loan những năm thập niên 80, đầu thập niên 90. Dù chỉ hoạt động 22 năm, Lâm Thanh Hà đã làm việc với các minh tinh như Thành Long, Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc... Góp mặt trong hơn 100 dự án điện ảnh, nữ diễn viên gây ấn tượng trong nhiều bộ phim kinh điển như Câu Chuyện Cảnh Sát, Đông Phương Bất Bại, Đông Tà Tây Độc, Trùng Khánh Sâm Lâm,…
Lâm Thanh Hà còn được tôn vinh là một trong "tứ đại mỹ nhân" hàng đầu màn ảnh xứ Cảng thơm bên cạnh Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân và Trương Mạn Ngọc. Tuy nhiên, Sau khi kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên vào năm 1994, Lâm Thanh Hà dần rút lui khỏi làng giải trí và sống kín tiếng. Có thông tin cho rằng chồng của Lâm Thanh Hà là người cực kỳ thích kiểm soát và có con ngoài giá thú.
Dù giải nghệ nhiều năm, sức hút của Lâm Thanh Hà vẫn còn đó. Bà có cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn ở tuổi 69. Nữ diễn viên cũng "mở lòng" hơn với truyền thông. Bà còn sử dụng trang cá nhân để chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống hay tương tác cùng khán giả. Minh tinh may mắn được ông xã và các con khuyến khích, động viên theo đuổi đam mê viết lách ở tuổi xế chiều.