Rần rần thông tin Lâm Thanh Hà mắc chứng Alzheimer?

Mới đây trong một sự kiện diễn ra vào ngày 11/9, nhiều người nhận xét Lâm Thanh Hà có phần gầy gò hơn và trông rất ốm yếu hơn so với trước đây.

Nếu chú ý kỹ, dù ngồi trên ghế hay mỉm cười với khán giả, thì vẻ ngoài của Lâm Thanh Hà không còn linh hoạt. Dân tình còn cho rằng đây là những biểu hiện thường gặp của bệnh Alzheimer. Ngoài ra, vẻ mặt uể oải của Lâm Thanh Hà là rõ ràng nhất khi tham gia các hoạt động, bà luôn nhìn sang một bên với vẻ ngơ ngác, đôi mắt trống rỗng. Cư dân mạng lo lắng không biết có điều gì không ổn với tình trạng thể chất của bà hay không. Được biết, người mắc bệnh Alzheimer thường có các triệu chứng như sụt cân quá mức và biểu hiện uể oải, mệt mỏi, hay quên.