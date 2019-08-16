Quá khứ đào hoa của nam diễn viên Đặng Luân bị netizen xứ Trung bóc mẽ

Vẻ ngoài hiền lành cùng nụ cười tươi rói của Đặng Luân luôn khiến các cô gái trẻ gục ngã. Chính vì vậy chuyện tình cảm của anh luôn là chủ đề được nhiều fan hâm mộ quan tâm. Trước đây Đặng Luân và Kim Thần từng có thời gian bên nhau. Thời gian gần đây, anh dính tin đồn hẹn hò với Angela Baby nhưng cả hai đều đã phủ nhận chuyện này.

Vài năm trở lại đây nam diễn viên Đặng Luân có những bước phát triển vững vàng trong sự nghiệp. Anh được nhiều người yêu mến qua vai diễn Húc Phượng trong bộ phim “Hương Mật Tựa Khói Sương”. Cũng nhờ bộ phim này, Đặng Luân trở thành nam diễn viên được săn đón hàng đầu của Cbiz.

Mới đây những hình ảnh nhạy cảm của Đặng Luân với hai cô gái trẻ được netizen xứ Trung bóc mẽ. Được biết, một tài khoản mạng xã hội được cho là của Đặng Luân đã lưu giữ một vài hình ảnh tình cảm của nam diễn viên họ Đặng với hai cô gái. Sự việc này diễn ra cách đây 6 năm, khi đó anh chưa nổi tiếng nên chưa được nhiều người quan tâm.

Bạn gái tin đồn của Đặng Luân được nhiều netizen nhận xét là rất xinh đẹp

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 và 2014, Đặng Luân đã trải qua hai mối tình với một người họ Bạch và một nữ diễn viên hơn anh 6 tuổi họ Châu. Trong những tấm hình chụp chung với cô gái họ Bạch vào năm 2013, Đặng Luân dùng những lời vô cùng ngọt ngào dành tặng người yêu. Thậm chí anh còn đăng những bài anh tự hát tặng người yêu với nội dung: “Bài hát này tặng em Bạch, người tôi yêu nhất”.

Sau đó 1 năm, Đặng Luân lại đăng tải tấm hình chụp chung với bạn gái mới. Cô gái này bị nghi là nữ diễn viên Châu Sở Sở, lớn hơn Đặng Luân 6 tuổi. Trong tấm hình này, Đặng Luân vô cùng vui vẻ bên bạn gái khi cùng nhau đi biển.

Đặng Luân có tấm hình khá mặn nồng với đàn chị Châu Sở Sở

Quá khứ đào hoa của Đặng Luân bị cộng đồng mạng phanh phui

Những tấm hình này ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người chỉ trích Đặng Luân đào hoa nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là là chuyện của quá khứ, đặc biệt thời điểm đó Đặng Luân chưa nổi tiếng nên truyền thông không nên khui lại chuyện này nữa. Đến thời điểm hiện tại, Đặng Luân chưa có bất kỳ động thái nào trước vụ việc này.