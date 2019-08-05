Thời gian quả thật tàn nhẫn, đến nhan sắc nữ thần như Angela Baby cũng đã lộ dấu hiệu lão hóa, thân hình gầy trơ xương

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Angela Baby tại sự kiện khiến nhiều người thất vọng khi nhan sắc của người đẹp đã bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc.

Mới đây, nữ diễn viên Angela Baby đã có mặt tại một sự kiện thời trang và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Xuất hiện đầy sang chảnh trên thảm đỏ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh chiếm trọn spotlight bởi thần thái của một “nữ thần Cbiz”.

Tuy nhiên, lần xuất hiện này của người đẹp lại gây không ít thất vọng cho người hâm mộ. Qua những bức ảnh chưa chỉnh sửa, Angela Baby để lộ dấu hiệu lão hóa trên gương mặt và vóc dáng gầy gò thiếu sức sống.

Không phải lúc nào, nữ diễn viên Angela Baby cũng đẹp hoàn hảo - Ảnh: Internet

Angela Baby gầy trơ xương, thiếu sức sống – Ảnh: Internet

Diện đầm cúp ngực khoe vai trần, Angela Baby để lộ phần xương quai xanh và phần ngực gầy gò thiếu sức sống. Trong khi đó, gương mặt V-line của bà xã Huỳnh Hiểu Minh bị nhận xét là quá xương xẩu khiến cô trở nên già đi. Đặc biệt trong một vài khoảnh khắc, đôi mắt to tròn như “trợn trừng” của nữ diễn viên bỗng khiến nhiều người hoảng sợ.

Bên cạnh đó, làn da của Angela Baby cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn ở vùng mắt đã ngày càng trở nên rõ rệt.

Đôi mắt có phần đáng sợ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Làn da của cô bắt đầu có dấu hiệu chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn - Ảnh: Internet

Trên Weibo, netizen không ngừng chê bai nhan sắc của Angela Baby: “Cũng đã ở tuổi 30, cộng thêm làm việc với tần suất như “bán mạng” thì cô ấy khó lòng mà đẹp mãi được”, “Công nhận lão hoá nhanh quá”, “Tôi đã giật mình vì cô ấy đấy”...

Angela Baby muốn hợp tác với bạn trai cũ nhưng lại bị từ chối phũ phàng Trong lúc Angela Baby và chồng liên tiếp vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc thì lại có nguồn tin cho hay, bà xã Huỳnh Hiểu Minh muốn được hợp tác với Trần Vỹ Đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoi-gian-qua-that-tan-nhan-den-nhan-sac-nu-than-nhu-angela-baby-cung-da-lo-dau-hieu-lao-hoa-than-hinh-gay-tro-xuong-333365.html