Phản ứng gây chú ý của Cổ Thiên Lạc khi được fan nữ tỏ tình công khai ngay sự kiện

Tại sự kiện quảng bá phim mới, Cổ Thiên Lạc bất ngờ được một người hâm mộ bày tỏ tình cảm.

Là ngôi sao điển trai, tài năng và ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều bộ phim ăn khách, Cổ Thiên Lạc sở hữu lượng fan nữ hùng hậu và đây không phải lần đầu tiên nam nghệ sĩ được người hâm mộ trực tiếp bày tỏ tình cảm.

Theo HK01, Cổ Thiên Lạc bận rộn với lịch trình quảng bá phim mới Death Notice cùng hai bạn diễn Trương Trí Lâm, Hồ Hạnh Nhi. Cách đây ít ngày, tài tử Hồng Kông tham dự buổi ra mắt tác phẩm tại Quảng Châu (Trung Quốc) và dành thời gian giao lưu cùng người hâm mộ.

Trong phần chia sẻ sau buổi chiếu, một nữ khán giả trung niên bất ngờ cầm mic bày tỏ tình cảm với nam diễn viên kỳ cựu. Người hâm mộ này chia sẻ: "Cổ Thiên Lạc, tôi đã thích anh từ khi còn trẻ. Tôi yêu anh. Bất kể vẻ ngoài của anh như thế nào, thậm chí bị biến dạng, tôi vẫn yêu anh. Tôi đã luôn chờ đợi một ngày nào đó được kết hôn với anh".

Khi cô vừa dứt lời, khán giả xung quanh và cả Hồ Hạnh Nhi lẫn Trương Trí Lâm đều tỏ ra thích thú. Cổ Thiên Lạc thì không khỏi sửng sốt và lúng túng trước lời bày tỏ tình cảm quá bất ngờ từ fan nữ. Nam diễn viên chỉ tay về phía người hâm mộ, cảm ơn cô một cách đầy ngại ngùng.

Ở tuổi ngoài 50, Cổ Thiên Lạc vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, liên tục tung ra tác phẩm mới. Theo đó, ngôi sao đình đám xứ cảng thơm vừa tái xuất màn ảnh rộng với Bão trắng 3: Thiên đàng hay địa ngục đóng cùng Quách Phú Thành, Lưu Thanh Vân.

Ngay sau đó, ngôi sao 7X nhanh chóng trở lại với Death Notice. Trong phim, anh vào vai Huỳnh Thiếu Bình - người duy nhất sống sót sau vụ nổ bí ẩn do tên sát nhân hàng loạt Darker gây ra, sống cảnh tàn tật, cơ thể bị biến dạng. 10 năm sau, Darker xuất hiện trở lại, gửi giấy báo tử nêu rõ địa điểm và cách thức hắn sẽ sát hại nạn nhân khiến lực lượng cảnh sát phải đau đầu lần theo những manh mối ít ỏi để truy bắt hắn.

Phim mới của Cổ Thiên Lạc nhận về nhiều lời chê bai tơi tả "Tảo độc 3" - Cổ Thiên Lạc, Quách Phú Thành đóng chính - bị nhiều khán giả nhận xét câu chuyện hời hợt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-gay-chu-y-cua-co-thien-lac-khi-uoc-fan-nu-to-tinh-cong-khai-ngay-su-kien-610665.html