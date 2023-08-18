Lâm Chí Dĩnh tái xuất làng giải trí Cbiz sau 1 năm gặp tai nạn giao thông suýt chết

Sao quốc tế 18/08/2023 14:40

Lâm Chí Dĩnh đã trở lại cuộc sống bình thường và sắp tái xuất sân khấu âm nhạc sau tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 7/2022.

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, hiếm hoi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn sau khi gặp tai nạn xe hơi vào tháng 7 năm ngoái. 

Nma diễn viên trải lòng: "Chuyện xảy ra một năm trước là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải trong đời. Tôi nằm trên giường suốt mấy tháng, cơ thể tưởng chừng như không phải của mình nữa. Nhìn lại quãng thời gian đó, những người thân trong gia đình đã cùng tôi vượt qua, tiếp cho tôi sức mạnh và ngày đêm chăm sóc, không ngừng động viên tôi.

Dù hiện tại tôi vẫn đang hồi phục và có nhiều khác biệt trong thói quen sinh hoạt với gia đình nhưng họ vẫn quan tâm đến tôi và khiến tôi luôn thấy hạnh phúc".

 

Lâm Chí Dĩnh tái xuất làng giải trí Cbiz sau 1 năm gặp tai nạn giao thông suýt chết - Ảnh 1

Lâm Chí Dĩnh chia sẻ hiện tại, điều khiến anh muốn làm chính là đền đáp những người hâm mộ đã luôn âm thầm ủng hộ mình trong thời gian qua. Ngôi sao xứ Đài sắp tái xuất showbiz với việc tham gia mùa thứ 3 của chương trình truyền hình thực tế Call Me By Fire (được xem như Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng phiên bản nam). 

Tài tử Đài Loan cho biết ban đầu gia đình phản đối anh tham gia chương trình kể trên vì lo ngại sức khỏe của sao nam. Tuy nhiên, ông bố ba con vẫn quyết tâm trở lại sân khấu âm nhạc vì muốn bản thân nỗ lực vượt qua thử thách mới, trở thành tấm gương tốt cho các con về tinh thần làm việc chăm chỉ và kiên trì đến cùng. 

Lâm Chí Dĩnh tái xuất làng giải trí Cbiz sau 1 năm gặp tai nạn giao thông suýt chết - Ảnh 2

Trước đó, vào tháng 7/2022, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang chạy xe trên đường phố Đào Viên (Đài Loan). Con trai của anh may mắn chỉ bị thương nhẹ còn tài tử 7X bị gãy xương ở nhiều bộ phận trên cơ thể, mặt biến dạng, chấn thương não.

Sau khi nhập viện, ngôi sao xứ Đài đã trải qua hai cuộc phẫu thuật: một cuộc phẫu thuật để gắn thanh titan vào cánh tay phải và một cuộc phẫu thuật tái tạo xương vùng mặt. Sau thời gian dài tĩnh dưỡng, sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh dần hồi phục, anh đã xuất hiện tại các sự kiện giao lưu với người hâm mộ từ tháng 2.2023 và trở lại trường đua xe vào cuối tháng 5 vừa qua.

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