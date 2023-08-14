Con trai hotboy của Lâm Chí Dĩnh: Ngoại hình nổi bật ở tuổi 14, visual đẹp khó cưỡng khiến dân tình ''mê mệt'!

Cậu nhóc nổi tiếng của 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' bản Trung nay đã 'trổ mã' cao lớn không ngờ.
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Mới đây, tối ngày 13/8, trên trang cá nhân, người mẫu Trần Nhược Nghi - bà xã nam tài tử Lâm Chí Dĩnh đã đăng tải những hình ảnh mới về gia đình khi đưa các con đi chơi tại công viên Disney. Đáng chú ý, hình ảnh cậu con trai đầu lòng Kimi của cả hai nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ảnh góc nghiêng của Kimi ngay lập tức được cư dân mạng "rần rần" chia sẻ, thậm chí từ khóa "góc nghiêng của Kimi" cũng nhanh chóng lọt vào Top 1 trên bảng hotsearch BGT (xu hướng tìm kiếm).
Dù không để lộ rõ cận mặt con, nhưng có thể thấy, sau 9 năm kể từ khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" bản Trung, cậu bé Kimi đáng yêu ngày nào, nay ra dáng ở tuổi dậy thì. Kimi cũng được nhiều người nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, bởi Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi là một cặp "trai tài gái sắc" của giới giải trí Cbiz. Kimi được khen ngợi trông rất giống bản sao của bố lúc trẻ. Ở tuổi 14, Kimi trông cao ráo ngang bố, ngày càng thư sinh và điển trai hơn.
Những bức ảnh về gia đình do Trần Nhược Nghi đăng tải khiến khán giả và người hâm mộ không khỏi thích thú về sự thay đổi của các thành viên trong gia đình. Cư dân mạng cảm thán rằng trông ông bố không khác gì ngày trước, vẫn "trẻ mãi không già", còn các con trai nay cũng đã lớn phổng phao không ngờ.
Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, được biết là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Anh được khán giả yêu thích sau hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình như "Bá vương học đường", "Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm", "Thiên thần tốc độ", "Thiên ngoại phi tiên",... Những bộ phim thần tượng mà anh tham gia đều khá nổi tiếng thời điểm đó.
Lâm Chí Dĩnh đăng ký kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi (Kelly Chen) năm 2010, tổ chức đám cưới năm 2013, hiện có ba cậu con trai là Kimi, Jenson và Kyson. Sau kết hôn, anh gần như không còn đóng phim, thay vào đó tập trung vào sự nghiệp đua xe và điều hành công ty giải trí. Nam tài tử cũng luôn tự hào về mái ấm nhỏ của mình và thường xuyên dẫn vợ con tới tham dự nhiều sự kiện.
Một số hình ảnh khác về con trai cả Kimi và 2 con trai nhỏ sinh đôi của Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi: