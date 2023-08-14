Con trai hotboy của Lâm Chí Dĩnh: Ngoại hình nổi bật ở tuổi 14, visual đẹp khó cưỡng khiến dân tình ''mê mệt'!

Mới đây, tối ngày 13/8, trên trang cá nhân, người mẫu Trần Nhược Nghi - bà xã nam tài tử Lâm Chí Dĩnh đã đăng tải những hình ảnh mới về gia đình khi đưa các con đi chơi tại công viên Disney. Đáng chú ý, hình ảnh cậu con trai đầu lòng Kimi của cả hai nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ảnh góc nghiêng của Kimi ngay lập tức được cư dân mạng "rần rần" chia sẻ, thậm chí từ khóa "góc nghiêng của Kimi" cũng nhanh chóng lọt vào Top 1 trên bảng hotsearch BGT (xu hướng tìm kiếm).

Con trai Kimi của Lâm Chí Dĩnh có ngoại hình nổi bật ở tuổi 14, góc nghiêng được dân tình khen ngợi là "bản sao" của bố

Dù không để lộ rõ cận mặt con, nhưng có thể thấy, sau 9 năm kể từ khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" bản Trung, cậu bé Kimi đáng yêu ngày nào, nay ra dáng ở tuổi dậy thì. Kimi cũng được nhiều người nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, bởi Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi là một cặp "trai tài gái sắc" của giới giải trí Cbiz. Kimi được khen ngợi trông rất giống bản sao của bố lúc trẻ. Ở tuổi 14, Kimi trông cao ráo ngang bố, ngày càng thư sinh và điển trai hơn.