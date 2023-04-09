Phàn Thiếu Hoàng khoe cơ bắp khi vào vai Ngưu Ma Vương ở tuổi 50

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nam diễn viên Phàn Thiếu Hoàng đang hoạt động tích cực tại thị trường Đại lục.

Mới đây, Phàn Thiếu Hoàng đóng chính trong bộ phim điện ảnh chiếu mạng Sự trở lại của Ngưu Ma Vương. Cụ thể, nam diễn viên vào vai thủ lĩnh Ma tộc là Ngưu Ma Vương, bất mãn với sự thống trị của tiên nhân, nên dẫn đầu một cuộc nổi dậy. Cuộc chiến thất bại dẫn đến Ngưu Ma Vương bị đày xuống trần gian, lấy thân phận Lưu Cửu, trải nghiệm cuộc sống nhân sinh, tu tâm dưỡng tính.

Theo đánh giá của HK01, Sự trở lại của Ngưu Ma Vương có cốt truyện không mới mẻ, diễn xuất và kỹ xảo đều ở mức bình thường. Song, nhờ tên tuổi Phàn Thiếu Hoàng, cùng việc các nội dung liên quan tới Tây du ký được khán giả quan tâm, dự án vẫn xếp hạng cao trong các phim điện ảnh chiếu mạng được yêu thích.

Theo HK01, nội dung Sự trở lại của Ngưu Ma Vương đơn giản, dễ đoán, là sự kết hợp các nhân vật của Tây du ký và Phong Thần Bảng. Nhân vật Ngưu Ma Vương quen thuộc nhưng thực tế chưa được khai thác sâu. Khán giả chờ đợi một câu chuyện hay, sáng tạo, nhưng đoàn phim không chú trọng vào nội dung. Song, điểm thu hút người xem là ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50 của Phàn Thiếu Hoàng. Theo HK01, anh được khen ngợi trẻ như thời điểm đóng phim Lực vương (tên khác Cú đấm máu 1991) cách đây hơn 30 năm. Trên trang cá nhân, Phàn Thiếu Hoàng thường chia sẻ hình ảnh tập gym chăm chỉ để duy trì vóc dáng.

Phàn Thiếu Hoàng là một trong số ít những sao nam có võ công thực thụ của TVB. Anh ghi dấu ấn qua các phim Thiên long bát bộ, Diệp Vấn, Tân Sở Lưu Hương bản 2010, Bạch Phát ma nữ bản 2012. Trong đó, vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ, đóng cạnh Trần Hạo Dân, Lý Nhược Đồng và Huỳnh Nhật Hoa, đã đưa tên tuổi anh lên hàng sao hạng A.

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