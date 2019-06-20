Paparazzi lần đầu bắt gặp Trương Bá Chi đưa quý tử thứ 3 ra ngoài, xuất hiện cùng người đàn ông bí mật

Sau khoảng thời gian giấu kín mọi thông tin và hình ảnh về con trai thứ 3, Trương Bá Chi bất ngờ cùng Tiểu Vương Tử (Marcus) xuất hiện trước công chúng.

Trên mạng xã hội xứ Trung, những hình ảnh mới nhất của Trương Bá Chi và quý tử thứ 3 đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, cánh paparazzi Hong Kong đã bắt gặp Trương Bá Chi cùng một người đàn ông đưa con trai thứ 3 – Marcus ra ngoài. Trương Bá Chi ra ngoài cùng Marcus và một người đàn ông - Ảnh: Internet Tuy nhiên, vì cậu bé được nữ diễn viên che chắn cẩn thận nên phóng viên không thể chụp được khuôn mặt của quý tử nhà Trương Bá Chi. Dẫu vậy, những hình ảnh của Marcus vẫn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội xứ Trung.

Trương Bá Chi che chắn cho con trai rất cẩn thận - Ảnh: Internet Rất khó để phóng viên có thể chụp cận mặt cậu bé - Ảnh: Internet Được biết, đây là lần hiếm hoi paparazzi bắt gặp Trương Bá Chi đưa con trai thứ 3 ra ngoài. Theo tiết lộ của truyền thông Hong Kong, nữ diễn viên đã quyết định cùng Marcus đến ngày hội trường của Lucas và Quintus để ủng hộ các con.

Bên cạnh đó, người đàn ông bí mật đi cùng cô không ai khác chính là em trai của nữ diễn viên - Trương Hào Long. Sau khi ngày hội kết thúc, Trương Hào Long đã lái xe vào tận sâu bên trong khuôn viên trường để đón chị gái và các cháu, tránh sự chú ý của báo giới. Trương Hào Long lái xe vào khuôn viên trường để đón chị và các cháu - Ảnh: Internet Hình ảnh được cho là của Tiểu Vương Tử - Ảnh: Internet Trước những hình ảnh này, netizen xứ Trung càng tò mò hơn về diện mạo của Tiểu Vương Tử. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền hình ảnh được cho là của con trai thứ 3 nhà Trương Bá Chi khiến nhiều người “bán tín bán nghi”. Cụ thể hình ảnh này được in trên một chiếc gối và nó xuất hiện trong đoạn clip Trương Bá Chi giới thiệu phòng riêng đến người hâm mộ.

Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết Cùng thuộc thế hệ 8X đời đầu và đều là tượng đài nhan sắc của Cbiz nhưng ít ai ngờ rằng giữa Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi lại có mối thâm tình đến vậy.

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