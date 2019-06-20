Paparazzi lần đầu bắt gặp Trương Bá Chi đưa quý tử thứ 3 ra ngoài, xuất hiện cùng người đàn ông bí mật

Sao quốc tế 20/06/2019 15:45

Sau khoảng thời gian giấu kín mọi thông tin và hình ảnh về con trai thứ 3, Trương Bá Chi bất ngờ cùng Tiểu Vương Tử (Marcus) xuất hiện trước công chúng.

Trên mạng xã hội xứ Trung, những hình ảnh mới nhất của Trương Bá Chi và quý tử thứ 3 đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, cánh paparazzi Hong Kong đã bắt gặp Trương Bá Chi cùng một người đàn ông đưa con trai thứ 3 – Marcus ra ngoài.

Paparazzi lần đầu bắt gặp Trương Bá Chi đưa quý tử thứ 3 ra ngoài, xuất hiện cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 1
Trương Bá Chi ra ngoài cùng Marcus và một người đàn ông - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì cậu bé được nữ diễn viên che chắn cẩn thận nên phóng viên không thể chụp được khuôn mặt của quý tử nhà Trương Bá Chi. Dẫu vậy, những hình ảnh của Marcus vẫn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội xứ Trung.

Paparazzi lần đầu bắt gặp Trương Bá Chi đưa quý tử thứ 3 ra ngoài, xuất hiện cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 2

Trương Bá Chi che chắn cho con trai rất cẩn thận - Ảnh: Internet

Paparazzi lần đầu bắt gặp Trương Bá Chi đưa quý tử thứ 3 ra ngoài, xuất hiện cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 3
Rất khó để phóng viên có thể chụp cận mặt cậu bé - Ảnh: Internet

Được biết, đây là lần hiếm hoi paparazzi bắt gặp Trương Bá Chi đưa con trai thứ 3 ra ngoài. Theo tiết lộ của truyền thông Hong Kong, nữ diễn viên đã quyết định cùng Marcus đến ngày hội trường của Lucas và Quintus để ủng hộ các con.

Bên cạnh đó, người đàn ông bí mật đi cùng cô không ai khác chính là em trai của nữ diễn viên - Trương Hào Long. Sau khi ngày hội kết thúc, Trương Hào Long đã lái xe vào tận sâu bên trong khuôn viên trường để đón chị gái và các cháu, tránh sự chú ý của báo giới.

Paparazzi lần đầu bắt gặp Trương Bá Chi đưa quý tử thứ 3 ra ngoài, xuất hiện cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 4
Trương Hào Long lái xe vào khuôn viên trường để đón chị và các cháu - Ảnh: Internet
Paparazzi lần đầu bắt gặp Trương Bá Chi đưa quý tử thứ 3 ra ngoài, xuất hiện cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 5
Hình ảnh được cho là của Tiểu Vương Tử - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh này, netizen xứ Trung càng tò mò hơn về diện mạo của Tiểu Vương Tử. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền hình ảnh được cho là của con trai thứ 3 nhà Trương Bá Chi khiến nhiều người “bán tín bán nghi”. Cụ thể hình ảnh này được in trên một chiếc gối và nó xuất hiện trong đoạn clip Trương Bá Chi giới thiệu phòng riêng đến người hâm mộ.

Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết

Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết

Cùng thuộc thế hệ 8X đời đầu và đều là tượng đài nhan sắc của Cbiz nhưng ít ai ngờ rằng giữa Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi lại có mối thâm tình đến vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai Trương Bá Chi Trương Bá Chi sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết

Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết

Bị bà trùm làng giải trí chê ít học và bị tâm thần, Trương Bá Chi đáp trả thâm thúy

Bị bà trùm làng giải trí chê ít học và bị tâm thần, Trương Bá Chi đáp trả thâm thúy

Chia sẻ từng sảy thai 4 lần trước khi sinh con thứ 2, Trương Bá Chi bị tố nói dối không chớp mắt

Chia sẻ từng sảy thai 4 lần trước khi sinh con thứ 2, Trương Bá Chi bị tố nói dối không chớp mắt

Trương Bá Chi từng muốn sinh con khi 8 tuổi và hé lộ lý do sinh con thứ 3

Trương Bá Chi từng muốn sinh con khi 8 tuổi và hé lộ lý do sinh con thứ 3

Sinh con cho người đàn ông đã có gia đình, Trương Bá Chi gặp phiền phức với ‘chính thất’?

Sinh con cho người đàn ông đã có gia đình, Trương Bá Chi gặp phiền phức với ‘chính thất’?

Lần đầu tiết lộ về quý tử thứ 3 sau sinh, Trương Bá Chi khiến nhiều người tò mò về nhan sắc của cậu bé

Lần đầu tiết lộ về quý tử thứ 3 sau sinh, Trương Bá Chi khiến nhiều người tò mò về nhan sắc của cậu bé

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới