Động thái gây 'bão mạng' của Lưu Thi Thi giữa lúc phim bị tẩy chay vì cái kết

Sao quốc tế 22/12/2023 13:15

Nhất Niệm Quan Sơn đánh dấu sự tái xuất của Lưu Thi Thi sau nhiều năm vắng bóng, phim thu về thành tích “khủng” sau khi lên sóng.

Vào tối 18/12, những tập cuối của Nhất Niệm Quan Sơn đã chính thức lên sóng. Nhiều khán giả đã nô nức truy cập theo dõi, để rồi bước ra với tâm thế... sống toàn tập. Tham trận chiến lớn cuối cùng, nam nữ chính và phe chính diện lại nhận phải kết cục đáng sợ và đầy ám ảnh.

Theo tiết lộ từ các blogger đã xem qua tập cuối của Nhất Niệm Quan Sơn, đoạn kết phim tràn ngập trong đau thương và nước mắt. Tất cả các nhân vật chủ chốt của phim đều nhận kết cục đau thương và bỏ mạng trong đại chiến cuối cùng.

Cụ thể, nam chính Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) đã hi sinh thân mình trong trận chiến, bị hàng chục tên địch "hội đồng" và không qua khỏi. Trong lúc đó, nữ chính Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) bước vào nhiệm vụ cuối, dùng chút mưu trí còn lại để giết chết Lang Chủ, rồi hi sinh thân mình tại sào huyệt địch bằng cách cho nổ tung.

Nhiều nhân vật được yêu thích khác của Nhất Niệm Quan Sơn cũng có kết cục đắng cay, như Vu Thập Tam, Tiền Chiêu... và các anh em trong Lục Đạo Đường. Sau tất cả, chỉ còn lại 1 người tạm thời bình yên là Sơ Nguyệt. 

Việc các nhân vật chính trong Nhất Niệm Quan Sơn  đồng loạt qua đời nằm ngoài dự tính của netizen. Đại kết cục phim nhanh chóng lọt top 1 hot search Weibo, thu về vô số bình luận phẫn nộ của cư dân mạng. Theo đó, nhiều người thể hiện sự thất vọng, tuyên bố không xem phim bởi cái kết quá đau lòng. 

Ngoài ra, cư dân mạng cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho Lưu Thi Thi, bởi phim sẽ khó lòng “bạo” trước làn sóng chỉ chỉ trích của netizen. Lúc này, bà xã Ngô Kỳ Long chưa lên tiếng về cái kết của phim, mặc cho tên tuổi bị “réo” gọi khắp các diễn đàn mạng. Chỉ vài tiếng sau, cô xuất hiện tại một sự kiện nhãn hàng với phong thái đỉnh cao của một nàng hoa mộc lan. 

Người đẹp diện đầm màu vàng kín đáo, ôm sát cơ thể, khoe nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt, vóc dáng chuẩn chỉnh của cô nàng với phần lưng thẳng, cổ cao đẹp mắt là điểm nhấn lớn. Được biết, cô vốn là sinh viên trường múa, cho nên mới có được sắc vóc mảnh mai, hiếm có như vậy. Lưu Thi Thi không bị ảnh hưởng quá nhiều trước những lời chê bai của công chúng sau cái kết bi thảm của Nhất Niệm Quan Sơn.

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd

Hành trình Nhất Niệm Quan Sơn gồm 40 tập có thể xem đã chính thức khép lại với 6 tập cuối được nền tảng iQIYI mở bán gói xem trước vào ngày 18/12.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd

Lưu Thi Thi bị nam chính công khai mỉa mai, nam phụ 'ké fame' trên mạng xã hội

Lưu Thi Thi bị nam chính công khai mỉa mai, nam phụ 'ké fame' trên mạng xã hội

Lập nhiều thành tích đánh nể trong 'Nhất Niệm Quan Sơn', Lưu Thi Thi vẫn bị ekip 'vùi dập' điều này

Lập nhiều thành tích đánh nể trong 'Nhất Niệm Quan Sơn', Lưu Thi Thi vẫn bị ekip 'vùi dập' điều này

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2023: Mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Đường Yên tốt hơn tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2023: Mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Đường Yên tốt hơn tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên?

Lưu Thi Thi tái xuất lập nhiều thành tích phim, Triệu Lệ Dĩnh lại áp lực nặng nề hơn

Lưu Thi Thi tái xuất lập nhiều thành tích phim, Triệu Lệ Dĩnh lại áp lực nặng nề hơn

Màn trở lại của Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, liệu có củng cố được địa vị trong Cbiz?

Màn trở lại của Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, liệu có củng cố được địa vị trong Cbiz?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 48 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều