Động thái gây 'bão mạng' của Lưu Thi Thi giữa lúc phim bị tẩy chay vì cái kết

Nhất Niệm Quan Sơn đánh dấu sự tái xuất của Lưu Thi Thi sau nhiều năm vắng bóng, phim thu về thành tích “khủng” sau khi lên sóng.

Vào tối 18/12, những tập cuối của Nhất Niệm Quan Sơn đã chính thức lên sóng. Nhiều khán giả đã nô nức truy cập theo dõi, để rồi bước ra với tâm thế... sống toàn tập. Tham trận chiến lớn cuối cùng, nam nữ chính và phe chính diện lại nhận phải kết cục đáng sợ và đầy ám ảnh.

Theo tiết lộ từ các blogger đã xem qua tập cuối của Nhất Niệm Quan Sơn, đoạn kết phim tràn ngập trong đau thương và nước mắt. Tất cả các nhân vật chủ chốt của phim đều nhận kết cục đau thương và bỏ mạng trong đại chiến cuối cùng.

Cụ thể, nam chính Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh) đã hi sinh thân mình trong trận chiến, bị hàng chục tên địch "hội đồng" và không qua khỏi. Trong lúc đó, nữ chính Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi) bước vào nhiệm vụ cuối, dùng chút mưu trí còn lại để giết chết Lang Chủ, rồi hi sinh thân mình tại sào huyệt địch bằng cách cho nổ tung.

Nhiều nhân vật được yêu thích khác của Nhất Niệm Quan Sơn cũng có kết cục đắng cay, như Vu Thập Tam, Tiền Chiêu... và các anh em trong Lục Đạo Đường. Sau tất cả, chỉ còn lại 1 người tạm thời bình yên là Sơ Nguyệt.

Việc các nhân vật chính trong Nhất Niệm Quan Sơn đồng loạt qua đời nằm ngoài dự tính của netizen. Đại kết cục phim nhanh chóng lọt top 1 hot search Weibo, thu về vô số bình luận phẫn nộ của cư dân mạng. Theo đó, nhiều người thể hiện sự thất vọng, tuyên bố không xem phim bởi cái kết quá đau lòng.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho Lưu Thi Thi, bởi phim sẽ khó lòng “bạo” trước làn sóng chỉ chỉ trích của netizen. Lúc này, bà xã Ngô Kỳ Long chưa lên tiếng về cái kết của phim, mặc cho tên tuổi bị “réo” gọi khắp các diễn đàn mạng. Chỉ vài tiếng sau, cô xuất hiện tại một sự kiện nhãn hàng với phong thái đỉnh cao của một nàng hoa mộc lan.

Người đẹp diện đầm màu vàng kín đáo, ôm sát cơ thể, khoe nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt, vóc dáng chuẩn chỉnh của cô nàng với phần lưng thẳng, cổ cao đẹp mắt là điểm nhấn lớn. Được biết, cô vốn là sinh viên trường múa, cho nên mới có được sắc vóc mảnh mai, hiếm có như vậy. Lưu Thi Thi không bị ảnh hưởng quá nhiều trước những lời chê bai của công chúng sau cái kết bi thảm của Nhất Niệm Quan Sơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-thai-gay-bao-mang-cua-luu-thi-thi-giua-luc-phim-bi-tay-chay-vi-cai-ket-639434.html