‘Ông bầu’ Bi Rain rộ tin comeback sau hơn một năm vắng bóng làng âm nhạc và phản ứng đầy mong chờ từ các ngôi sao

Sao quốc tế 19/04/2022 07:15

Vào sáng ngày 18, Bi Rain đã đăng tải 5 bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình kèm theo dòng trạng thái: "Chúng ta hát nhé ?" làm dấy lên đồn về việc comeback sắp tới.

‘Ông bầu’ Bi Rain rộ tin comeback sau hơn một năm vắng bóng làng âm nhạc và phản ứng đầy mong chờ từ các ngôi sao - Ảnh 1

Trong bức ảnh được công bố, Bi Rain đang check in tại công viên Olympic cùng với những thiết bị âm nhạc càng làm dấy lên sự tò mò của người hâm mộ về tin comeback. Thêm vào đó, ông bố hai con sành điệu với áo đen và quần da vô cùng nổi bật. Được biết, Bi Rain vừa mới trải qua quá trình tập luyện ép cân, nam ca sĩ gây ấn tượng với ngoại hình càng ngày càng trẻ trung. Nhiều lời khen ngợi được gửi tới bà xã Kim Tae Hee.

‘Ông bầu’ Bi Rain rộ tin comeback sau hơn một năm vắng bóng làng âm nhạc và phản ứng đầy mong chờ từ các ngôi sao - Ảnh 2

‘Ông bầu’ Bi Rain rộ tin comeback sau hơn một năm vắng bóng làng âm nhạc và phản ứng đầy mong chờ từ các ngôi sao - Ảnh 3

Dưới bài đăng, ca sĩ Joon Park bày tỏ sự phấn khích khi để lại bình luận "Get it!!!" BBBAAAMMMMM!!! còn nữ diễn viên, người mẫu Lee Ha Ni đã để lại bình luận "Please".

MC Noh Hong Chul thể hiện sự mong đợi: "Đừng từ từ nữa, nhanh lên, nhanh lên, khi thời tiết đẹp thì mình phải go go go! Tôi sẽ đi bằng xe đạp~!!!”

 ‘Ông bầu’ Bi Rain rộ tin comeback sau hơn một năm vắng bóng làng âm nhạc và phản ứng đầy mong chờ từ các ngôi sao - Ảnh 4

Tháng 3/2018, Rain đã phát hành mini album PIECES by RAIN với 5 ca khúc.

Mặt khác, Ở tuổi 39, Bi Rain vẫn là ngôi sao hạng A được nhiều người săn đón. Cuộc hôn nhân hạnh phúc với Kim Tae Hee khiến hình ảnh của nam ca sĩ càng ngày càng được mọi người yêu thích. Vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain giữ kín tuyệt đối hình ảnh của hai con.

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Từ khóa:   sao châu á Bi Rain Bi Rain - Kim Tae Hee

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