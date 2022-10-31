Nữ thần tượng Kpop gốc Việt Hanni (Newjeans) trở thành Đại sứ thương hiệu Gucci

Sao quốc tế 31/10/2022 08:35

Hãng thời trang danh tiếng Gucci đã xác nhận Hanni (NewJeans) nữ ca sĩ gốc Việt là đại sứ thương hiệu mới của hãng.

Theo trang Hypebae, trong thông cáo ngày 28/10, hãng cho biết chọn Hanni vì nét quyến rũ và phong cách độc đáo của cô. Cô sẽ trình diễn trong sự kiện Cosmogonie của Gucci, dự kiến diễn ra tại Gyeongbokgung, Seoul vào ngày 1/11. Ngoài Hanni, các đại sứ người Hàn của thương hiệu là ca sĩ IU, ngôi sao Squid Game - Lee Jung Jae.

Hanni (NewJeans) là nữ đại sứ trẻ tuổi nhất, danh dự xuất hiện trong dàn gương mặt nổi tiếng đình đám thương hiệu của nhà mốt thời trang Gucci.

Nữ thần tượng Kpop gốc Việt Hanni (Newjeans) trở thành Đại sứ thương hiệu Gucci - Ảnh 1

Ngay tại Instagram Story Gucci đã đăng tải hình ảnh tuyên bố Hanni (NewJeans) trở thành gương mặc Đại Sứ của thương hiệu.

Ảnh minh họa: Internet 

Nữ thần tượng Kpop gốc Việt Hanni (Newjeans) trở thành Đại sứ thương hiệu Gucci - Ảnh 2

Với phong cách tươi tắn đầy mới lạ thu hút của Hanni đã lọt vào tầm mắt của hãng thời trang danh giá Gucci.

Ảnh minh họa: Internet

Hanni tên thật là Phạm Ngọc Hân sinh ngày 6/10/2004, có bố là người Hà Nội, mẹ người TP HCM, từng sống tại Australia. Cô có thể nói được tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Cô cao 1,59 m

Hanni được chọn vào nhóm sau khi vượt qua cuộc thử giọng toàn cầu Plus Global Audition năm 2019. Cô trải qua hai năm rưỡi làm thực tập sinh trước khi ra mắt. Tháng 7/2021, Hanni xuất hiện trong MV Permission to Dance của BTS. Khi đó, cô được người hâm mộ đặt biệt danh Cherry vì vẻ đẹp ngọt ngào, tươi sáng.

Nữ thần tượng Kpop gốc Việt Hanni (Newjeans) trở thành Đại sứ thương hiệu Gucci - Ảnh 3

Báo Sports Kyunghang đăng lại chia sẻ từ Gucci: "Triết lý phong cách mới mẻ của Hanni được thấm nhuần trong văn hóa pop hiện nay và thu hút sự chú ý của công chúng. Cô ấy phù hợp với tầm nhìn của Gucci khi đề cao sự đa dạng và thể hiện bản sắc cá nhân".

Ảnh minh họa: Internet

 

Nữ thần tượng Kpop gốc Việt Hanni (Newjeans) trở thành Đại sứ thương hiệu Gucci - Ảnh 4

"Phong cách thời trang và âm nhạc của Hanni thực sự phản ánh rất rõ chất riêng của thương hiệu là tôn trọng cá tính và thể hiện bản thân" - Gucci chia sẻ trong một thông cáo độc quyền với WWD. 

Ảnh minh họa: Internet

 

 

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Từ khóa:   Hanni New jeans Sao Hàn Đại sức Gucci

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