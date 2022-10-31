Nữ thần tượng Kpop gốc Việt Hanni (Newjeans) trở thành Đại sứ thương hiệu Gucci

Hãng thời trang danh tiếng Gucci đã xác nhận Hanni (NewJeans) nữ ca sĩ gốc Việt là đại sứ thương hiệu mới của hãng.
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Theo trang Hypebae, trong thông cáo ngày 28/10, hãng cho biết chọn Hanni vì nét quyến rũ và phong cách độc đáo của cô. Cô sẽ trình diễn trong sự kiện Cosmogonie của Gucci, dự kiến diễn ra tại Gyeongbokgung, Seoul vào ngày 1/11. Ngoài Hanni, các đại sứ người Hàn của thương hiệu là ca sĩ IU, ngôi sao Squid Game - Lee Jung Jae.
Hanni (NewJeans) là nữ đại sứ trẻ tuổi nhất, danh dự xuất hiện trong dàn gương mặt nổi tiếng đình đám thương hiệu của nhà mốt thời trang Gucci.
Hanni tên thật là Phạm Ngọc Hân sinh ngày 6/10/2004, có bố là người Hà Nội, mẹ người TP HCM, từng sống tại Australia. Cô có thể nói được tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Cô cao 1,59 m
Hanni được chọn vào nhóm sau khi vượt qua cuộc thử giọng toàn cầu Plus Global Audition năm 2019. Cô trải qua hai năm rưỡi làm thực tập sinh trước khi ra mắt. Tháng 7/2021, Hanni xuất hiện trong MV Permission to Dance của BTS. Khi đó, cô được người hâm mộ đặt biệt danh Cherry vì vẻ đẹp ngọt ngào, tươi sáng.