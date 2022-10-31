Nữ thần tượng Kpop gốc Việt Hanni (Newjeans) trở thành Đại sứ thương hiệu Gucci

Theo trang Hypebae, trong thông cáo ngày 28/10, hãng cho biết chọn Hanni vì nét quyến rũ và phong cách độc đáo của cô. Cô sẽ trình diễn trong sự kiện Cosmogonie của Gucci, dự kiến diễn ra tại Gyeongbokgung, Seoul vào ngày 1/11. Ngoài Hanni, các đại sứ người Hàn của thương hiệu là ca sĩ IU, ngôi sao Squid Game - Lee Jung Jae.

Hanni (NewJeans) là nữ đại sứ trẻ tuổi nhất, danh dự xuất hiện trong dàn gương mặt nổi tiếng đình đám thương hiệu của nhà mốt thời trang Gucci.