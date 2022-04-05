"Nữ hoàng nhạc pop" Madonna xuất hiện với hình ảnh mới nhất khiến người hâm mộ "tá hỏa": "Cô ấy thay đổi quá nhiều rồi"

Mới đây, nữ ca sĩ Madonna gần đây thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng vì gương mặt của cô quá đỗi khác lạ, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Madonna đã đăng một video trên nền tảng TikTok trước Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 vào ngày 3/4.

Trong video, Madonna tạo dáng chu môi, cư dân mạng xem video và bình luận: "Ôi Chúa ơi", "Đó có phải là Madonna không?", "Khuôn mặt của chị đã thay đổi quá nhiều rồi",...



Nữ ca sĩ sinh năm 1958 hiện 63 tuổi và đã ly hôn với nam diễn viên Sean Penn. Được biết, cô đang hẹn hò với vũ công Alamalik Williams, kém cô 36 tuổi.

Hiện tại, nữ ca sĩ 63 tuổi đang trong quá trình thực hiện một bộ phim tiểu sử kể về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Trong nền công nghiệp âm nhạc, Madonna được xem là "nữ hoàng nhạc pop", một huyền thoại đang sống và vẫn đang không ngừng nỗ lực sáng tạo trong âm nhạc, không ngừng gây sửng sốt trong đời sống riêng.

Ở tuổi 63, Madonna vẫn cho ra những sản phẩm âm nhạc mới, vẫn tích cực luyện tập vũ đạo để hát và nhảy cực "sung" trong các chương trình lưu diễn.

Theo Newsis

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