"Nữ thần U40" Lee Hyori khoe thân hình săn chắc, khỏe khoắn không thua gì các cô nàng tuổi 18

Sao quốc tế 05/04/2022 10:41

Mới đây nữ thần Lee Hyori xuất hiện với phong cách thời trang cực đỉnh, body khỏe khoắn cho thấy nét đẹp không tuổi khiến chị em thầm ganh tị.

'Nữ thần U40' Lee Hyori khoe thân hình săn chắc, khỏe khoắn không thua gì các cô nàng tuổi 18 - Ảnh 1

'Nữ thần U40' Lee Hyori khoe thân hình săn chắc, khỏe khoắn không thua gì các cô nàng tuổi 18 - Ảnh 2

"Nữ thần gợi cảm" Lee Hyori đã đăng tải một vài bức ảnh lên trang cá nhân vào ngày 4/4.

Trong bức ảnh, Hyori Lee mặc một bột suit và chiếc váy hết sức gợi cảm. Có người nhận xét: "Lee Hyori đã tạo ra phong cách mùa xuân tuyệt vời với gu thời trang đỉnh cao, làn da mịn màng và một thân hình săn chắc, khỏe khoắn."

Hyori Lee sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình "Seoul Check-in" được phát hành vào ngày 8/4 tới.

Đối với khán giả Hàn Quốc nói riêng và người yêu âm nhạc Kpop trên thế giới nói chung thì cái tên Lee Hyori đã giữ một vị thế không ai có thể thay thế. 

Cô là một trong những nghệ sĩ góp phần tạo dựng nền móng cho những nhóm nhạc thần tượng sau này, không quá lời khi nói Hyori là thần tượng của những thần tượng.

Được biết, để giữ được body mãi trẻ trung, chuẩn không cần chỉnh cô nàng đã áp dụng cách giảm cân hết sức đơn giản. Hyori có một chế độ ăn kiêng có tên là detox, một chế độ ăn kiêng thải độc. Nói dễ hiểu hơn thì đây là chế độ nhịn ăn và chỉ uống nước.

'Nữ thần U40' Lee Hyori khoe thân hình săn chắc, khỏe khoắn không thua gì các cô nàng tuổi 18 - Ảnh 3

Mỗi ngày, Hyori uống từ 6 – 12 ly nước chanh nguyên chất không đường kèm theo một số loại gia vị như hạt tiêu cayenne hay siro trái cây nguyên chất. Tuy nhiên, thể coi đây là một chế độ ăn uống cực kì khắc nghiệt mà bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn áp dụng vì chắc chắn nó không mang lại cảm giác dễ chịu đâu.

Theo Munhwa.com

Màn trình diễn của BTS được đánh giá là sân khấu "đỉnh của chóp", nhận về "cơn mưa lời khen" từ truyền thông nước ngoài

Màn trình diễn của BTS được đánh giá là sân khấu "đỉnh của chóp", nhận về "cơn mưa lời khen" từ truyền thông nước ngoài

Màn trình diễn của nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc BTS tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được các phương tiện truyền thông lớn của nước ngoài khen ngợi hết lời.

Xem thêm
Từ khóa:   Lee Hyori sao Hàn body sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Màn trình diễn của BTS được đánh giá là sân khấu "đỉnh của chóp", nhận về "cơn mưa lời khen" từ truyền thông nước ngoài

Màn trình diễn của BTS được đánh giá là sân khấu "đỉnh của chóp", nhận về "cơn mưa lời khen" từ truyền thông nước ngoài

4 ngày sau siêu đám cưới với Son Ye Jin, Hyun Bin đã có động thái đầu tiên khiến dân tình phát cuồng

4 ngày sau siêu đám cưới với Son Ye Jin, Hyun Bin đã có động thái đầu tiên khiến dân tình phát cuồng

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

BIGBANG tái xuất sau 4 năm: Bộ tứ quyền lực bắt đầu khuấy đảo sân khấu K-POP

Động thái của BTS sau lễ trao giải Grammy: Các chàng trai thất vọng tràn trề khi 2 năm liên tiếp 'hụt mất' giải thưởng danh giá ?

Động thái của BTS sau lễ trao giải Grammy: Các chàng trai thất vọng tràn trề khi 2 năm liên tiếp 'hụt mất' giải thưởng danh giá ?

Park Huyng Sik và Han So Hee tung ảnh tự sướng như một cặp tình nhân thật sự, netizen xôn xao: liệu có xuất hiện thêm một đôi 'phim giả tình thật'?

Park Huyng Sik và Han So Hee tung ảnh tự sướng như một cặp tình nhân thật sự, netizen xôn xao: liệu có xuất hiện thêm một đôi 'phim giả tình thật'?

Tất cả mọi người đang nói về khoảnh khắc giữa Olivia Rodrigo và Taehyung (BTS) tại Grammy. Taehyung đã nói gì với Olivia?

Tất cả mọi người đang nói về khoảnh khắc giữa Olivia Rodrigo và Taehyung (BTS) tại Grammy. Taehyung đã nói gì với Olivia?

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?