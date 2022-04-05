"Nữ thần U40" Lee Hyori khoe thân hình săn chắc, khỏe khoắn không thua gì các cô nàng tuổi 18

Mới đây nữ thần Lee Hyori xuất hiện với phong cách thời trang cực đỉnh, body khỏe khoắn cho thấy nét đẹp không tuổi khiến chị em thầm ganh tị.

"Nữ thần gợi cảm" Lee Hyori đã đăng tải một vài bức ảnh lên trang cá nhân vào ngày 4/4.



Trong bức ảnh, Hyori Lee mặc một bột suit và chiếc váy hết sức gợi cảm. Có người nhận xét: "Lee Hyori đã tạo ra phong cách mùa xuân tuyệt vời với gu thời trang đỉnh cao, làn da mịn màng và một thân hình săn chắc, khỏe khoắn."



Hyori Lee sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình "Seoul Check-in" được phát hành vào ngày 8/4 tới.

Đối với khán giả Hàn Quốc nói riêng và người yêu âm nhạc Kpop trên thế giới nói chung thì cái tên Lee Hyori đã giữ một vị thế không ai có thể thay thế.

Cô là một trong những nghệ sĩ góp phần tạo dựng nền móng cho những nhóm nhạc thần tượng sau này, không quá lời khi nói Hyori là thần tượng của những thần tượng.

Được biết, để giữ được body mãi trẻ trung, chuẩn không cần chỉnh cô nàng đã áp dụng cách giảm cân hết sức đơn giản. Hyori có một chế độ ăn kiêng có tên là detox, một chế độ ăn kiêng thải độc. Nói dễ hiểu hơn thì đây là chế độ nhịn ăn và chỉ uống nước.

Mỗi ngày, Hyori uống từ 6 – 12 ly nước chanh nguyên chất không đường kèm theo một số loại gia vị như hạt tiêu cayenne hay siro trái cây nguyên chất. Tuy nhiên, thể coi đây là một chế độ ăn uống cực kì khắc nghiệt mà bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn áp dụng vì chắc chắn nó không mang lại cảm giác dễ chịu đâu.

Theo Munhwa.com

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