Shion Nakamaru, diễn viên nổi tiếng Nhật Bản, qua đời ở tuổi 39 vì bệnh tật.

Theo đại diện của Shion Nakamaru cho biết cô mất hôm 11/7, sau 5 năm chống chọi bệnh tật. Công ty quản lý không tiết lộ về bệnh tình của diễn viên. thông báo viết: "Chúng tôi vô cùng đau lòng khi phải thông cáo rằng Shion Nakamaru đã qua đời lúc 7 giờ 23 phút ngày 11/7. Cô ấy có vấn đề sức khỏe và đã được điều trị bệnh một thời gian...".

Diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Shion Nakamaru - Ảnh: Internet

Theo nguyện vọng từ gia đình, tang lễ của nữ diễn viên được tổ chức đơn giản, mang tính riêng tư. Người thân sẽ không nhận lời phỏng vấn truyền thông xung quanh sự ra đi của Shion Nakamaru.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp giới giải trí bàng hoàng khi biết tin Shion qua đời. Trong ký ức của họ, cô là người hiền lành, hoạt bát và luôn mang tinh thần vui vẻ.

khi nhận tin dữ từ người quản lý đạo diễn Naofumi Higuchi rất sốc. Ông tiết lộ nữ diễn viên đã âm thầm điều trị và vẫn tích cực đóng phim, tham gia các hoạt động nghệ thuật từ 5 năm qua. Những ngày cuối đời, cô giữ tinh thần lạc quan và mong người nhà không đau buồn khi mình qua đời.

Shion Nakamaru lớn lên trong gia đình truyền thống nghệ thuật, cha cô là tài tử Shinsho Nakamaru. Shion đóng quảng cáo, kịch nói và điện ảnh từ bé. Năm 2004, cô nổi tiếng với phim Ultraman Nexus, trở thành minh tinh hàng đầu Nhật Bản.

Shion Nakamaru còn được khán giả yêu thích qua loạt phim truyền hình, điện ảnh như Shin-D, Love Letter, On the Single Bed Tonight, Ultraman Saga, Vamp... Ngoài ra, diễn viên đóng nhiều vở kịch sân khấu. Tác phẩm cuối cô tham gia là phim điện ảnh Missing, ra mắt hồi đầu năm.

Siêu mẫu đình đám của Victoria's Secret - Lais Ribeiro đã kết hôn với cầu thủ bóng rổ Joakim Noah Được biết, hôn lễ của "thiên thần" Victoria's Secret Lais Ribeiro với cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nước Mỹ Joakim Noah được diễn ra lãng mạn trên bãi biển tại quê nhà cô dâu ở Brazil.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dien-vien-noi-tieng-nhat-ban-shion-nakamaru-qua-doi-sau-5-nam-chong-choi-benh-tat-483353.html