Nữ chính ‘Hẹn hò chốn công sở’ lên tiếng về câu chuyện ‘cảnh giường chiếu’ vốn không có trong kịch bản

Vừa qua, diễn viên Kim Se Jeong đã trực tiếp lên tiếng giải thích về câu chuyện liên quan đến cảnh giường chiếu trong bộ phim truyền hình ‘Hẹn hò chốn công sở’.

Ngày 7/4, Kim Se Jeong đã đăng tải lên Instagram cá nhân câu chuyện liên quan đến cảnh 18+ trong bộ phim ‘Hẹn hò chốn công sở’ (SBS) gần đây. Có người cho rằng trước đó, cảnh Hari (Kim Se Jung) và Tae Moo (Ahn Hyo Seop) trải qua một đêm vốn không có trong kịch bản, nhưng mức độ skinship đã tăng lên nhờ sự kết hợp ăn ý của các diễn viên.

Tuy nhiên, Kim Se Jeong đã làm rõ lại câu chuyện. Cô chia sẻ: "Không phải là không có cảnh giường chiếu mà đó là một cảnh quay không miêu tả cụ thể. Ví dụ như là hai người ôm nhau và trao nhau nụ hôn, sau đó thì trời sáng.”

Cô cho biết thêm “Sau đó cảnh quay đã được điều chỉnh thông qua cuộc nói chuyện giữa đạo diễn và các diễn viên. Chuyện là như vậy chứ không phải chúng tôi tạo ra một cảnh quay không có trong kịch bản."

Hiện, bộ phim ‘Hẹn hò chốn công sở’ (SBS) đã kết thúc với tỷ lệ người xem đạt mức 11% vào ngày 5/4. Trong tập cuối cùng, Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Se Jung) đã hứa kết hôn và tạo ra một cái kết đẹp cho bộ phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-chinh-hen-ho-chon-cong-so-len-tieng-ve-cau-chuyen-canh-giuong-chieu-von-khong-co-trong-kich-ban-461029.html