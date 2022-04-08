Nữ chính ‘Hẹn hò chốn công sở’ lên tiếng về câu chuyện ‘cảnh giường chiếu’ vốn không có trong kịch bản

Sao quốc tế 08/04/2022 15:41

Vừa qua, diễn viên Kim Se Jeong đã trực tiếp lên tiếng giải thích về câu chuyện liên quan đến cảnh giường chiếu trong bộ phim truyền hình ‘Hẹn hò chốn công sở’.

Nữ chính ‘Hẹn hò chốn công sở’ lên tiếng về câu chuyện ‘cảnh giường chiếu’ vốn không có trong kịch bản - Ảnh 1 

Ngày 7/4, Kim Se Jeong đã đăng tải lên Instagram cá nhân câu chuyện liên quan đến cảnh 18+ trong bộ phim ‘Hẹn hò chốn công sở’ (SBS) gần đây. Có người cho rằng trước đó, cảnh Hari (Kim Se Jung) và Tae Moo (Ahn Hyo Seop) trải qua một đêm vốn không có trong kịch bản, nhưng mức độ skinship đã tăng lên nhờ sự kết hợp ăn ý của các diễn viên.

Tuy nhiên, Kim Se Jeong đã làm rõ lại câu chuyện. Cô chia sẻ: "Không phải là không có cảnh giường chiếu mà đó là một cảnh quay không miêu tả cụ thể. Ví dụ như là hai người ôm nhau và trao nhau nụ hôn, sau đó thì trời sáng.”

Cô cho biết thêm “Sau đó cảnh quay đã được điều chỉnh thông qua cuộc nói chuyện giữa đạo diễn và các diễn viên. Chuyện là như vậy chứ không phải chúng tôi tạo ra một cảnh quay không có trong kịch bản."

 Nữ chính ‘Hẹn hò chốn công sở’ lên tiếng về câu chuyện ‘cảnh giường chiếu’ vốn không có trong kịch bản - Ảnh 2

Hiện, bộ phim ‘Hẹn hò chốn công sở’ (SBS) đã kết thúc với tỷ lệ người xem đạt mức 11% vào ngày 5/4. Trong tập cuối cùng, Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Se Jung) đã hứa kết hôn và tạo ra một cái kết đẹp cho bộ phim.

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Park Bo Young không chỉ là một diễn viên xinh đẹp, đa tài mà còn là một cô gái tốt bụng khi luôn tiến hành quyên góp, ủng hộ cho nhiều quỹ hỗ trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong Ahn Hyo Seop

TIN LIÊN QUAN

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Động thái của nam thần 'Vườn sao băng' trước khi kết hôn: Thể hiện sự đam mê với một trong những môn thể thao tốc độ nhất thế giới

Động thái của nam thần 'Vườn sao băng' trước khi kết hôn: Thể hiện sự đam mê với một trong những môn thể thao tốc độ nhất thế giới

Rộ bằng chứng Ahn Hyo Seop đã hẹn hò được 5 năm, thuyền 'Hẹn hò chốn công sở' vừa ra khơi đã chìm?

Rộ bằng chứng Ahn Hyo Seop đã hẹn hò được 5 năm, thuyền 'Hẹn hò chốn công sở' vừa ra khơi đã chìm?

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

'Tứ hoàng tử' Lee Joon Ki vào vai sinh viên đại học trong phim mới khi đã chuẩn bị bước qua tuổi 40, "bí quyết để tôi luôn giữ được sự trẻ trung đó là..."

'Tứ hoàng tử' Lee Joon Ki vào vai sinh viên đại học trong phim mới khi đã chuẩn bị bước qua tuổi 40, "bí quyết để tôi luôn giữ được sự trẻ trung đó là..."

BTS sẽ hợp tác với nam ca sĩ J Balvin? Sự vắng mặt của trưởng nhóm RM khiến fan hâm mộ hoang mang

BTS sẽ hợp tác với nam ca sĩ J Balvin? Sự vắng mặt của trưởng nhóm RM khiến fan hâm mộ hoang mang

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?