Những con số 'biết nói' về Concert TFBOYS 'Hẹn ước 10 năm': Sức nóng khủng của 'gà cưng' TF Gia Tộc

Đêm biểu diễn của TFBOYS tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tây An đã khép lại nhưng dư âm về đêm diễn vẫn còn kéo dài với khán giả và người hâm mộ. Concert "Hẹn ước 10 năm" nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả châu Á, chiếm lĩnh trọn bảng hot search (xu hướng tìm kiếm) trên Weibo của Trung Quốc hôm 6/8.

Theo thống kê chính thức của Youku - nền tảng chiếu concert online - sau khi phát sóng trực tiếp, đã có 2 triệu tài khoản đặt trước; 1,68 triệu người xem phát sóng trực tiếp, lượng tương tác đạt 104 triệu lượt. Concert "Hẹn ước 10 năm" của TFBOYS cũng mang lại 416 triệu tệ (khoảng 1372 tỷ đồng) doanh thu du lịch cho Tây An chỉ sau 1 đêm diễn. Trong đó, chỉ tính riêng tiền vé đã lên đến 117 tỷ đồng, số còn lại dựa vào chi phí di chuyển, ăn ở, shopping, giải trí và tham quan du lịch. Ngoài ra, số lượng đặt phòng khách sạn cũng tăng vượt trội 738% so với cùng kỳ năm ngoái.

Concert "Hẹn ước 10 năm" là đêm diễn kỷ niệm tròn 10 năm nhóm TFBOYS debut (06/08/2013-06/08/2023)

TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/2013 bởi TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn). Trải qua sự tuyển chọn gắt gao giữa các thực tập sinh, cuối cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chính thức là thành viên của nhóm nhạc.

Kể từ khi ra mắt, chỉ trong vòng 1 năm, TFBOYS đã trở thành một trong những nhóm nhạc nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc với ca khúc "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân". "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" cũng chính là bài hát đưa 3 sao nhí sinh năm 1999 vang danh toàn châu Á. Trải qua 4 năm hoạt động, TFBOYS đã gặt hái vô số thành công, nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn là thanh xuân của nhiều thế hệ ở các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia, Singapore…

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ trong đêm concert

Từ năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Như vậy, sau rất nhiều năm, khán giả và người hâm mộ có thể được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đứng chung một khung hình và biểu diễn trên sân khấu.