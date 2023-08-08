Fan Trung Quốc chấp nhận bán nhà, bán xe để mua vé xem concert của nhóm TFBoys

Nhu cầu xem nhóm nhạc nam Trung Quốc biểu diễn cao đến mức cây cối bên ngoài sân vận động cũng được cho thuê với giá 5.000 nhân dân tệ (16,6 triệu đồng) mỗi giờ. Giá trên bao gồm bảo hiểm trong trường hợp bị ngã. Khán giả mua vị trí "trên cây" cũng có thể thuê ống nhòm để nhìn rõ thần tượng hơn.

Theo SCMP, vé xem nhóm nhạc nam TFBoys biểu diễn tại Trung Quốc đã bán hết sạch chỉ trong vài giây. Ngay khi nhận thấy sức nóng của buổi biểu diễn, nhiều người đầu cơ, bán lại vé có vị trí hàng ghế đầu với giá 200.000 nhân dân tệ (hơn 664 triệu đồng).

TFBoys là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhóm ra mắt vào năm 2013 với 3 thành viên: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Theo China Business News Data, nhóm nhạc nam có giá trị thương mại ước tính hơn 430 triệu USD từ các xác nhận và xây dựng thương hiệu tính đến năm 2018. Theo đó, vào ngày 24/7, đợt vé đầu tiên được bán hết ngay lập tức, ước tính có khoảng 5.000 vé được mua chỉ trong một giây, theo SCMP.

Báo cáo của Lanjing Finance cho biết, hiện tại có gần 5 triệu khán giả nhấn nút chờ "săn vé", trong khi đó ban tổ chức thông báo chỉ có 33.000 chỗ ngồi tại đêm nhạc.

Nhu cầu mua vé của khán giả đẩy lên cao cũng là lúc thị trường "chợ đen", những tay "phe vé" hoạt động sôi nổi. Theo nhiều nguồn tin từ Trung Quốc, giá vé đêm diễn của TFBoys được rao bán với giá 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 6,6 tỷ đồng) cho một vé.

Những hạng vé thấp cũng tăng giá trên thị trường "chợ đen". Vé bán ra với giá 2.013 nhân dân tệ (6,6 triệu đồng) bị đẩy lên mức 5.000 nhân dân tệ (16,6 triệu đồng), vé 1.280 nhân dân tệ (4,2 triệu đồng) tăng lên giá 4.500 nhân dân tệ (14,8 triệu đồng) và vé 980 nhân dân tệ (3,2 triệu đồng) tăng lên 4.000 nhân dân tệ (13,2 triệu đồng).

Đêm nhạc của TFBoys vừa được tổ chức vào ngày 6/8/2023 - đúng dịp kỷ niệm 10 năm nhóm chính thức ra mắt khán giả. Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tây An (Trung Quốc) với sức chứa lên đến 60.000 người là nơi diễn ra buổi biểu diễn.