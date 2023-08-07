Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này!

Đêm concert của TFBOYS đã thực sự làm nên "cơn bão" truyền thông khắp châu Á, làm "sống" dậy thanh xuân của nhiều thế hệ ở các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia, Singapore,... Trên bảng xếp hạng hot search (xu hướng tìm kiếm) giải trí của mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo, các chủ đề liên quan đến TFBOYS chiếm đến gần 30 trên 50 hot search ngay khi concert vừa diễn ra.

Tối qua (6/8), concert "Hẹn ước 10 năm" của nhóm nhạc nam TFBOYS đã diễn ra tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tây An sau nhiều năm mong đợi của khán giả và người hâm mộ. Concert "Hẹn ước 10 năm" là đêm diễn kỷ niệm tròn 10 năm nhóm debut (06/08/2013-06/08/2023).

Trong đêm concert, TFBOYS đã biểu diễn tổng cộng 18 ca khúc, mỗi ca khúc đều chất chứa lời nhắn nhủ của 3 thành viên đến người hâm mộ: "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân”, "Lâu đài ma thuật", "Là em”, "Đã lâu không gặp", "Lời nói thật lòng quá mạo hiểm”, "Sủng ái”, "Cùng em", “Thích em", "Lời tỏ tình đầu tiên", “Thời gian của chúng ta”, "Ánh sáng", "Hẹn gặp lại vào ngày mai", "Dư vị mùa hè”, "Young", "Những đứa trẻ không hoàn mỹ” và lượt bài hát thứ 18 "Đom đóm", "Tình yêu xuất phát", "Đảo hạnh phúc".

TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/2013 bởi TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn). Trải qua sự tuyển chọn gắt gao giữa các thực tập sinh, cuối cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chính thức là thành viên của nhóm nhạc.

Trong đêm concert, TFBOYS đã biểu diễn tổng cộng 18 ca khúc, mỗi ca khúc đều chất chứa lời nhắn nhủ của 3 thành viên đến người hâm mộ

Kể từ khi ra mắt, chỉ trong vòng 1 năm, TFBOYS đã trở thành một trong những nhóm nhạc nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc với ca khúc "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân". "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" cũng chính là bài hát đưa 3 sao nhí sinh năm 1999 vang danh toàn châu Á. Trải qua 4 năm hoạt động, TFBOYS đã gặt hái vô số thành công, nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn là thanh xuân của nhiều thế hệ ở các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia, Singapore…

Từ năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Như vậy, sau rất nhiều năm, khán giả và người hâm mộ có thể được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đứng chung một khung hình và biểu diễn trên sân khấu.

Chiếc bánh kỷ niệm 10 năm của nhóm bất ngờ đổ rạp khi được đưa ra sân khấu

Tuy nhiên, concert lần này của nhóm cũng gây tiếc nuối vì xảy ra sự cố ngoài mong muốn. Chiếc bánh kỷ niệm 10 năm của nhóm bất ngờ đổ rạp khi được đưa ra sân khấu. Ngay lập tức, nữ MC đến từ đài CCTV đã có màn ứng cứu cực nhanh: "Thanh xuân kiểu gì cũng sẽ có lúc vấp ngã, bánh kem cũng có thể đứng dậy được". Vương Nguyên cũng tiếp lời "Thanh xuân ai cũng có những cái không hoàn mỹ. Tiếp theo bọn em sẽ mang đến ca khúc “Đứa trẻ không hoàn mỹ". Có thể thấy, dù khoảnh khắc kỷ niệm chưa thực sự trọn vẹn nhưng cả 3 thành viên đều để lại ký ức khó quên trong lòng người hâm mộ.

Kết thúc concert "Hẹn ước 10 năm", Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gửi lời cảm ơn đến các nhân viên, người hâm mộ

Kết thúc concert "Hẹn ước 10 năm", Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gửi lời cảm ơn đến các nhân viên, người hâm mộ và hy vọng mọi người sẽ có những giây phút kỷ niệm tươi đẹp cho riêng mình. Concert "Hẹn ước 10 năm" của TFBOYS đã kết thúc tốt đẹp, 3 thành viên vẫn tiếp tục con đường mới, người hâm mộ lại bắt đầu một hành trình mới.

Một số hình ảnh của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ trong đêm concert: