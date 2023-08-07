Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này!

Sao quốc tế 07/08/2023 17:34

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS đã kết thúc tốt đẹp, 3 thành viên vẫn tiếp tục con đường mới, người hâm mộ lại bắt đầu một hành trình mới.

Tối qua (6/8), concert "Hẹn ước 10 năm" của nhóm nhạc nam TFBOYS đã diễn ra tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tây An sau nhiều năm mong đợi của khán giả và người hâm mộ. Concert "Hẹn ước 10 năm" là đêm diễn kỷ niệm tròn 10 năm nhóm debut (06/08/2013-06/08/2023).

Đêm concert của TFBOYS đã thực sự làm nên "cơn bão" truyền thông khắp châu Á, làm "sống" dậy thanh xuân của nhiều thế hệ ở các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia, Singapore,... Trên bảng xếp hạng hot search (xu hướng tìm kiếm) giải trí của mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo, các chủ đề liên quan đến TFBOYS chiếm đến gần 30 trên 50 hot search ngay khi concert vừa diễn ra.

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 1

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 2
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ trong đêm concert

Trong đêm concert, TFBOYS đã biểu diễn tổng cộng 18 ca khúc, mỗi ca khúc đều chất chứa lời nhắn nhủ của 3 thành viên đến người hâm mộ: "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân”, "Lâu đài ma thuật",  "Là em”, "Đã lâu không gặp", "Lời nói thật lòng quá mạo hiểm”, "Sủng ái”, "Cùng em", “Thích em", "Lời tỏ tình đầu tiên", “Thời gian của chúng ta”, "Ánh sáng", "Hẹn gặp lại vào ngày mai", "Dư vị mùa hè”, "Young", "Những đứa trẻ không hoàn mỹ” và lượt bài hát thứ 18 "Đom đóm", "Tình yêu xuất phát", "Đảo hạnh phúc".

TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/2013 bởi TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn). Trải qua sự tuyển chọn gắt gao giữa các thực tập sinh, cuối cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chính thức là thành viên của nhóm nhạc.    

 Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 3

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 4
Trong đêm concert, TFBOYS đã biểu diễn tổng cộng 18 ca khúc, mỗi ca khúc đều chất chứa lời nhắn nhủ của 3 thành viên đến người hâm mộ

Kể từ khi ra mắt, chỉ trong vòng 1 năm, TFBOYS đã trở thành một trong những nhóm nhạc nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc với ca khúc "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân". "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" cũng chính là bài hát đưa 3 sao nhí sinh năm 1999 vang danh toàn châu Á. Trải qua 4 năm hoạt động, TFBOYS đã gặt hái vô số thành công, nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn là thanh xuân của nhiều thế hệ ở các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia, Singapore…  

Từ năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Như vậy, sau rất nhiều năm, khán giả và người hâm mộ có thể được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đứng chung một khung hình và biểu diễn trên sân khấu. 

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 5

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 6
Chiếc bánh kỷ niệm 10 năm của nhóm bất ngờ đổ rạp khi được đưa ra sân khấu

Tuy nhiên, concert lần này của nhóm cũng gây tiếc nuối vì xảy ra sự cố ngoài mong muốn. Chiếc bánh kỷ niệm 10 năm của nhóm bất ngờ đổ rạp khi được đưa ra sân khấu. Ngay lập tức, nữ MC đến từ đài CCTV đã có màn ứng cứu cực nhanh: "Thanh xuân kiểu gì cũng sẽ có lúc vấp ngã, bánh kem cũng có thể đứng dậy được". Vương Nguyên cũng tiếp lời "Thanh xuân ai cũng có những cái không hoàn mỹ. Tiếp theo bọn em sẽ mang đến ca khúc “Đứa trẻ không hoàn mỹ". Có thể thấy, dù khoảnh khắc kỷ niệm chưa thực sự trọn vẹn nhưng cả 3 thành viên đều để lại ký ức khó quên trong lòng người hâm mộ. 

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 7

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 8
Kết thúc concert "Hẹn ước 10 năm", Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gửi lời cảm ơn đến các nhân viên, người hâm mộ

Kết thúc concert "Hẹn ước 10 năm", Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gửi lời cảm ơn đến các nhân viên, người hâm mộ và hy vọng mọi người sẽ có những giây phút kỷ niệm tươi đẹp cho riêng mình. Concert "Hẹn ước 10 năm" của TFBOYS đã kết thúc tốt đẹp, 3 thành viên vẫn tiếp tục con đường mới, người hâm mộ lại bắt đầu một hành trình mới.  

Một số hình ảnh của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ trong đêm concert: 

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 9

 

Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 10Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 11

 Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 12Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 13

 Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 14Concert 'Hẹn ước 10 năm' của TFBOYS gây chấn động châu Á, thanh xuân của nhiều thế hệ nằm ở sân khấu này! - Ảnh 15

TFBOYS tung loạt poster chưa từng công bố, nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm' đêm 6/8

TFBOYS tung loạt poster chưa từng công bố, nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm' đêm 6/8

Nhóm 3 thành viên cũng dốc sức tập luyện để có màn thể hiện tốt nhất cho đêm diễn.  

Xem thêm
Từ khóa:   TFBOYS sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

TFBOYS tung loạt poster chưa từng công bố, nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm' đêm 6/8

TFBOYS tung loạt poster chưa từng công bố, nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm' đêm 6/8

TFBOYS tung poster nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm', người hâm mộ vỡ òa cảm xúc

TFBOYS tung poster nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm', người hâm mộ vỡ òa cảm xúc

Nhóm TFBOYS chính thức công bố khởi động concert 10 năm

Nhóm TFBOYS chính thức công bố khởi động concert 10 năm

3 thành viên TFBOYS hoá 'cậu ấm' vương giả trước thềm concert khiến fan hâm mộ đổ đứ đừ

3 thành viên TFBOYS hoá 'cậu ấm' vương giả trước thềm concert khiến fan hâm mộ đổ đứ đừ

Xôn xao một đêm nhạc của TFBOYS có giá vé bằng cả căn nhà, săn vé 'khó hơn cả kỳ thi đại học'

Xôn xao một đêm nhạc của TFBOYS có giá vé bằng cả căn nhà, săn vé 'khó hơn cả kỳ thi đại học'

Dương Tử lộ bằng chứng hẹn hò với sao nam 'kém tuổi' của TFBOYS khiến dân tình xôn xao

Dương Tử lộ bằng chứng hẹn hò với sao nam 'kém tuổi' của TFBOYS khiến dân tình xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 48 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 48 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn