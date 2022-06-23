Những bức ảnh cưới "sang -xịn-mịn" của loạt sao đình đám, thậm chí có những cặp đã "toang" nhưng vẫn khiến người hâm mộ luyến tiếc

Những tấm ảnh cưới xinh đẹp của các nghệ sĩ vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều cặp đôi.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện topic so sánh ảnh cưới của các cặp đôi Trung - Hàn. Rất nhiều bức ảnh lung linh của các cặp đôi đã được cư dân mạng chia sẻ. Trong đó có cả Son Ye Jin - Hyun Bin, Song Hye Kyo - Song Joong Ki, Lưu Thi Thi - Kỳ Long, Đường Yên - La Tấn, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy, Trương Nghệ Quân - Đường Nghệ Hân...

Điều đáng nói, những cặp đôi được kể tên có người vẫn bên nhau hạnh phúc, có người đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình và trở thành 2 kẻ xa lạ. Tuy nhiên, theo nhiều người, dù không còn bên nhau thì những hình ảnh cưới của các nghệ sĩ vẫn là nguồn cảm hứng cho mọi người.

Dù không còn bên nhau nhưng ảnh cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki vẫn luôn lọt top ảnh cưới được yêu thích của các cặp đôi. Ảnh cưới của Đường Yên và La Tấn cũng khiến nhiều người tan chảy vì độ ngọt ngào. Tấm ảnh cưới của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn là hình mẫu nhiều người học hỏi dù hiện tại cả hai đã chia tay. Hơn 1 thập kỷ yêu nhau, Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân không khỏi khiến mọi người ghen tị vì tình yêu như ngôn tình của mình. Lưu Thi Thi xinh đẹp tinh khôi bên cạnh Ngô Kỳ Long "soái khí" ngút ngàn. Cặp đôi đang được săn đón nhất hiện nay Hyun Bin và Son Ye Jin.

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