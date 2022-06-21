10 khoảnh khắc hở bạo "phá vỡ giới hạn Idol K-pop" của mỹ nhân BLACKPINK - Jennie, quyến rũ nóng bỏng và sành điệu bậc nhất

Jennie là gương mặt trang bìa của tạp chí Elle Hàn Quốc số ra tháng 2/2022

Cô một lần nữa chứng minh bản thân là "Chanel sống" của đất nước củ sâm khi chỉ diện trang phục của nhà mốt Pháp xa xỉ hàng đầu thế giới. Trong bộ đồ ba mảnh, người đẹp sinh năm 1996 khiến dân mạng trầm trồ với vòng hai săn chắc, thon gọn

Không cần quá cầu kỳ, thành viên của BLACKPINK dễ dàng thể hiện được nét quyến rũ và kiêu kỳ của một quý cô thời thượng

2. Tạo dáng trên giường ngủ với trang phục mặc ở nhà

Chỉ một khoảnh khắc đời thường, tạo dáng trên giường ngủ trong bộ trang phục ở nhà, Jennie cũng khiến Instagram "dậy sóng" với hơn 8,5 triệu lượt Thích. Vòng eo "con kiến" thực sự là niềm mơ ước của nhiều cô gái

Không ít người phải ghen tỵ với những chú chó này

3. Chụp ảnh quảng cáo trong chiến dịch #MyCalvins

Là đại sứ thương hiệu của Calvin Klein, Jennie đã tham gia vào chiến dịch quảng cáo #MyCalvins

Jennie được đánh giá là thành viên táo bạo nhất BLACKPINK khi không ngại chụp ảnh nội y lộ nhiều "da thịt" như vậy

4. Dự Show mùa thu 2022 của Chanel tại Paris

Một lần nữa Jennie được công nhận sinh ra để mặc đồ Chanel. Chỉ nữ idol 9x mới đủ can đảm để mặc lên mình set đồ này mà không sợ bị lố

Khung xương tinh tế làm "điêu đứng" dân mạng

5. Dự Show mùa xuân 2022 của Jacquemus ở Hawaii

Theo Koreaboo, Jennie trông như một nữ thần mùa hè khi tham dự buổi trình diễn thời trang bên bờ biển của Jacquemus ở Hawaii

6. Đi bơi ở Hawaii

Bộ đồ bơi lộ "da thịt" vừa đủ giúp Jennie nhận được hơn 8,4 triệu lượt Thích trên Instagram. Người đẹp 26 tuổi phải tốn nhiều công sức mới có được bức ảnh hòa mình vào thiên nhiên ở Hawaii

7. Đeo kính

Là một trong những ngôi sao quảng cáo được "săn đón" nhất hiện nay, Jennie tiếp tục làm đại diện cho một thương hiệu khác, đó là mắt kính thời trang của Hàn Quốc

Đôi mắt kính mang đến cho Jennie một vẻ đẹp bí ẩn và cá tính hơn

8. Dự Lễ hội âm nhạc Coachella 2022

Tại Lễ hội âm nhạc Coachella 2022 ở Mỹ, Jennie gây "bão" mạng với hơn 9,2 triệu lượt Thích nhờ bức ảnh mặc áo crop-top hở lưng

Cô tiếp tục nhận thêm 8,7 triệu lượt Thích khi mặc áo cổ yếm để lộ bờ vai nuột nà và xương quai xanh tuyệt đẹp

9. Phá cách với xỏ khuyên qua sống mũi

Trên bìa tạp chí W Hàn Quốc, Jennie cá tính và tự tin khi kết hợp áo trắng xẻ ngực sâu và mũ đen. Chiếc khuyên xỏ qua sống mũi khiến ánh nhìn trở nên sắc sảo hơn

10. Chụp ảnh với tạp chí Rolling Stones

Có thể thấy, Jennie rất tự tin với bờ vai và vòng eo của mình. Trong buổi chụp ảnh với tạp chí Rolling Stone, cô đã khoe hai lợi thế này trước ống kính