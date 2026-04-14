Bồ nhí của chồng vác bụng bầu đến dằn mặt, tôi thong thả đưa ra một bức ảnh khiến cô ta 'mặt cắt không còn giọt máu'

Ngoại tình 14/04/2026 22:13

Nhưng tôi muốn nhịn, bồ nhí của chồng lại không muốn nhường. Chồng tôi quen một cô nhân tình mặt dày điêu ngoa. Cô ta nhắn cho tôi những lời khiêu khích, còn chụp ảnh thân mật với chồng gửi cho tôi.

Tôi và chồng từng có một gia đình hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. Chồng tôi ngày trước được mọi người yêu quý bởi tính tình hiền lành, lại giỏi kiếm tiền, yêu thương vợ con. Tôi cũng là người vợ hiểu chuyện, khéo léo nên được gia đình chồng tin tưởng.

Nhưng đến khi tôi sinh con thứ hai thì mái ấm nhỏ dần đổ vỡ. Nguyên nhân là vì hai đứa con tôi sinh ra đều là con gái. Chồng và gia đình chồng tôi không thích điều đó, họ tỏ thái độ không hài lòng ra mặt. Nhưng tôi không thể sinh thêm được nữa, sức khỏe của tôi quá yếu. Huống hồ, tôi nghĩ nuôi hai con cũng đã đủ cực rồi, tôi muốn dành hết điều kiện tốt nhất cho hai con gái. Vì thế, tôi quyết định thắt buồng trứng.

Đến khi con gái thứ hai của tôi được hơn 1 tuổi thì chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Khi biết tin sốc này, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nghĩ cho gia đình. Vì chồng tôi vẫn quan tâm, chăm sóc vợ con nên tôi nghĩ chắc anh chỉ chơi cho vui, đến lúc chán thì sẽ về nhà. Tôi biết nhưng không lên tiếng.

Bồ nhí của chồng vác bụng bầu đến dằn mặt, tôi thong thả đưa ra một bức ảnh khiến cô ta 'mặt cắt không còn giọt máu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi muốn nhịn, bồ nhí của chồng lại không muốn nhường. Chồng tôi quen một cô nhân tình mặt dày điêu ngoa. Cô ta nhắn cho tôi những lời khiêu khích, còn chụp ảnh thân mật với chồng gửi cho tôi. Tôi chịu không được nữa, hẹn cô ta ra ngoài nói chuyện. Chồng tôi đã biết chuyện, van xin tôi tha lỗi, anh quỳ gối khóc nức nở nói với tôi:

“Anh chỉ tính chơi với cô ta qua đường thôi, ai dè cô ta muốn làm lớn chuyện này. Em cho anh một cơ hội, anh giải quyết xong sẽ không dám tái phạm nữa”.

Tôi đành nghe theo chồng nhưng 3 ngày sau, tôi choáng váng khi tình cờ nghe chồng nói với mẹ chồng rằng anh ngoại tình với 4 cô cùng lúc, vì muốn tìm cho được con trai. Nếu ai sinh con trai thì anh sẽ chu cấp cho người đó, sau khi con lớn thì sẽ đưa về nhà. Anh còn dám nói với mẹ tôi sẽ không dám ly hôn vì thương hai con không bố.

Tôi thất thần phát hiện bộ mặt đáng sợ của chồng mình. Ngay lúc đó, cô bồ trơ trẽn của chồng nhắn tin báo với tôi đã có thai. Tôi cười khẩy, chuẩn bị đi gặp ả ta. Ngày gặp nhau, cô nhân tình kia cười khinh bỉ nhìn tôi. Tôi bình thản rút ra một tấm ảnh đưa cho cô ta rồi nói:

“Em có tin vui thì may thật, nhưng mà còn người khác cũng vui như em vậy. Chị báo cho em biết chồng chị quen một lúc 4 cô, giờ 2 cô có thai rồi, còn 2 cô kia chắc cũng sớm muộn thôi. Nhưng em mà không mang thai được con trai thì cứ đợi bị chồng chị hất đi như từng đối xử với chị thôi. Em bảo trọng nhé!”.

Vài ngày trước khi đi gặp bồ của chồng, tôi đã lén lục điện thoại của anh, tìm được đoạn tin nhắn của anh và một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này cũng báo tin có thai, được anh hứa hẹn sẽ rước về nhà làm vợ. Tôi chụp lại một tấm hình, đưa cho cô bồ trơ trẽn này xem. Sau khi xem hình và nghe tôi nói, cô ta cứng mặt tức nghẹn không nói nên lời. Tôi đứng dậy rời đi, chuẩn bị viết đơn ly hôn người chồng tệ bạc của mình.

Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu, cả hai chúng tôi "ngã quỵ" phát hiện ra màn kịch ngoại tình của hai người bạn đời

Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu, cả hai chúng tôi "ngã quỵ" phát hiện ra màn kịch ngoại tình của hai người bạn đời

Khoảng một tiếng sau thì tôi bế con xuống sảnh khách sạn cho thoáng, tình cờ gặp Dương đang ngồi uống cà phê. Tôi thấy lạ thì hỏi anh: “Em tưởng anh với anh Quốc nhà em đi nhậu tâm sự?”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau 1 năm ly hôn, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi choáng váng bất ngờ

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau 1 năm ly hôn, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi choáng váng bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Ngày ra tòa, tôi dắt theo người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "đứng hình", chồng cũ lập tức run rẩy xin rút đơn

Ngày ra tòa, tôi dắt theo người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "đứng hình", chồng cũ lập tức run rẩy xin rút đơn

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Hùng hổ xông vào khách sạn bắt gian, tôi "ngã quỵ" thấy mẹ đẻ ngồi khóc dưới bậc thang, sự thật sau đó còn sốc hơn

Hùng hổ xông vào khách sạn bắt gian, tôi "ngã quỵ" thấy mẹ đẻ ngồi khóc dưới bậc thang, sự thật sau đó còn sốc hơn

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Chồng mất tích 4 năm bỗng trở về mang theo hộp vàng ròng, vừa nghe anh thốt ra một câu, tôi ngã quỵ

Chồng mất tích 4 năm bỗng trở về mang theo hộp vàng ròng, vừa nghe anh thốt ra một câu, tôi ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Bồ nhí của chồng vác bụng bầu đến dằn mặt, tôi thong thả đưa ra một bức ảnh khiến cô ta "mặt cắt không còn giọt máu"

Bồ nhí của chồng vác bụng bầu đến dằn mặt, tôi thong thả đưa ra một bức ảnh khiến cô ta "mặt cắt không còn giọt máu"

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Vừa mở cửa nhà đã thấy cảnh tượng "trai gái" ngay phòng khách, tôi chết lặng khi nhìn rõ mặt người đàn ông

Vừa mở cửa nhà đã thấy cảnh tượng "trai gái" ngay phòng khách, tôi chết lặng khi nhìn rõ mặt người đàn ông

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ bố khẩn khoản muốn gặp lần cuối lại là một bí mật ông giấu kín suốt 30 năm

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ bố khẩn khoản muốn gặp lần cuối lại là một bí mật ông giấu kín suốt 30 năm

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Vừa bước chân vào nhà sau buổi tiệc đêm, tôi "đứng hình" thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên mới sốc ngất vì danh tính

Vừa bước chân vào nhà sau buổi tiệc đêm, tôi "đứng hình" thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên mới sốc ngất vì danh tính

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, Thần Tài dìu dắt, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, về nhà tiền về đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 20h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, Thần Tài dìu dắt, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, về nhà tiền về đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng báo đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận bức ảnh đám tang vạch trần màn kịch hoàn hảo suốt nhiều năm

Chồng báo đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận bức ảnh đám tang vạch trần màn kịch hoàn hảo suốt nhiều năm

Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu, cả hai chúng tôi "ngã quỵ" phát hiện ra màn kịch ngoại tình của hai người bạn đời

Vô tình hỏi chồng bạn thân một câu, cả hai chúng tôi "ngã quỵ" phát hiện ra màn kịch ngoại tình của hai người bạn đời

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Chồng nhất quyết không đeo nhẫn sau đám cưới, tôi âm thầm điều tra thì phát hiện bí mật còn kinh hoàng hơn cả ngoại tình

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Tôi khiến vợ tự tay "vạch áo cho người xem lưng" hành vi ngoại tình chỉ bằng đúng một câu nói

Tôi khiến vợ tự tay "vạch áo cho người xem lưng" hành vi ngoại tình chỉ bằng đúng một câu nói

Từ một câu nói hớ của bạn cùng lớp với con gái, tôi chết lặng khi phát hiện chồng mình đang làm "bố" của một đứa trẻ khác

Từ một câu nói hớ của bạn cùng lớp với con gái, tôi chết lặng khi phát hiện chồng mình đang làm "bố" của một đứa trẻ khác