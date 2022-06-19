Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất

Sao quốc tế 19/06/2022 03:54

Việc những diễn viên quá đẹp khi vào vai phản diện khiến khán giả vô cùng khó khăn trong việc phải "ghét" nhân vật của họ.

Angelina Jolie - Maleficent

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 1

Là một trong những nữ diễn viên nóng bỏng nhất Hollywood, việc Angelina Jolie vào vai Maleficent đã ngay lập tức khiến cô có mặt trong danh sách những nhân vật phản diện nóng bỏng nhất này.

Trong bộ phim mang tên Maleficent của Disney, vợ cũ Brad Pitt vào vai nhân vật ba tiên độc ác, được miêu tả là mang lại sự tối tăm nhất cho toàn vương quốc. Với tạo hình trang phục hoàn toàn bằng màu đen nhưng Angelina Jolie vẫn có sức hút mạnh mẽ với đôi môi đỏ đậm và đôi mắt sáng của mình. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng cô trông cuốn hút hơn với tạo hình này.

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 2

Tom Hiddleston - Loki

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 3

Trong Vũ trụ điện ảnh Marvel có rất nhiều nhân vật phản diện nổi tiếng, tuy vậy chỉ một số ít trong đó được yêu thích và có thể thu hút sự quan tâm của khán giả như Loki. Dưới sự thể hiện của Tom Hiddleston, Loki trở thành một trong những nhân vật phản diện nổi bật nhất trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là do nam diễn viên có vẻ ngoài quyến rũ và lôi cuốn, khác hẳn những nhân vật phản diện khác trong phim. Ngoài ra, nét riêng quậy phá và có phần lém lỉnh của Tom Hiddleston cũng khiến nhân vật Loki trở nên "dễ mến" hơn.

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 4

Tom Felton - Draco Malfoy

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 5

Trong loạt phim Harry Potter, có rất nhiều kẻ xấu mang gương mặt đẹp, chẳng hạn như Voldemort thời niên thiếu, tuy nhiên không có kẻ phản diện nào qua được Draco Malfoy do Tom Felton thủ vai.

Nếu như trong truyện gốc, Draco khiến độc giả căm ghét và phẫn nộ thì với loạt phim này, Tom Felton đã "cứu nguy" nhân vật này với vẻ ngoài hoàn hảo của mình. Bất chấp những hành vi tồi tệ, nhân vật này vẫn được yêu mến nhờ mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh quyến rũ của nam diễn viên. Thậm chí, nhiều khán giả thừa nhận rằng Draco trong Harry Potter phiên bản điện ảnh trông giống một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích hơn là một kẻ phản diện.

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 6

Margot Robbie - Harley Quinn

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 7

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu trong danh sách này bỏ qua cái tên đình đám Margot Robbie trong vai Harley Quinn. Có thể nói, Margot Robbie đã cống hiến hết mình cho vai diễn này trong phần phim Suicide Squad và cô cũng chắc chắn đã tạo nên một nhân vật phản diện nóng bỏng mang tính biểu tượng.

Đôi môi đỏ cùng mái tóc đuôi ngựa 2 màu đã trở thành đặc điểm nổi nhất của nhân vật này kể từ khi nữ diễn viên thủ vai. Phần hóa thân của Margot Robbie thuyết phục đến mức trang phục Halloween về người tình của Joker đã vượt qua cả trang phục truyền thống y tá và phù thủy, trở thành trang phục được yêu thích nhất trong những mùa Halloween các năm gần đây.

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 8

Demi Moore - Madison Lee

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 9

Demi Moore luôn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ trong mọi vai diễn mà cô đảm nhận, điều này phù hợp với ngay cả vai phản diện của cô trong Charlie's Angels: Full Throttle. Trong phần phim này, Demi vào vai Madison Lee, một cựu thiên thần và cũng là một đối thủ đáng gờm. Tuy vậy, khán giả vẫn không thể ghét nhân vật này khi Demi Moore đã mang tới một Madison Lee quá cuốn hút cùng vóc dáng hoàn hảo, gợi cảm.

Cùng đi tìm ai là nhân vật phản diện đẹp nhất trong loạt bom tấn Hollywood đình đám, Angelina Jolie chưa phải là đỉnh nhất - Ảnh 10

Từ khóa:   sao quốc tế Angelina Jolie Sao Hollywood

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