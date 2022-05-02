Nhìn lại 'hiện tại' dàn sao Hương Mật Tựa Khói Sương: Nam 9 'bay màu', Nữ chính bị vận xui 'ám', chỉ có Nam 8 'cách mạng sự nghiệp' thành công rực rỡ

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Điện Tuyến, bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương đã tạo nên cơn sốt rất lớn và trở thành tác phẩm nổi bật nhất nhì trong năm 2018 trên thị trường phim Hoa Ngữ. Dàn diễn Đặng Luân, Dương Tử hay La Vân Hi cũng từ đó vụt sáng, trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, mở đường cho chuỗi sự nghiệp thành công sau này, tuy nhiên có cũng ngôi sao gặp không ít biến cố

Sau sự thành công vang dội của Hương Mật Tựa Khói Sương, Đặng Luân liền hợp tác cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nghìn Lẻ Một Đêm. Và sau đó không lâu, anh góp mặt trong 2 dự án siêu phẩm Tôi Là Đại Liên và phim điện ảnh Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập.

Ngoài tham gia các dự án phim ảnh, Đặng Luân cũng thường tham gia các chương trình giải trí, âm nhạc, cũng như những gameshow truyền hình ăn khách như: Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, Happy Camp, Thử Thách Cực Hạn,...

Tuy nhiên, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Đặng Luân lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng Cbiz vào ngày 15/03 vừa qua vì nộp thiếu tiền thuế. Cụ thể, Đặng Luân bị buộc tội gian lận thuế, tổng tiền phạt (gồm tiền nộp chậm và tiền phạt sai phạm) là 106 triệu nhân dân tệ (hơn 380 tỉ đồng), trong đó, 44,55 triệu nhân dân tệ đã được tài tử 30 tuổi tự nguyện nộp trước.

Sau khi tin tức được công bố chỉ trong vòng 3 giờ, sự nghiệp của anh chàng gần như tan biến. Hàng loạt các gameshow truyền hình bị hủy, hợp đồng quảng cáo mất đi, giá trị thương mại tụt giảm thảm hại, fan hâm mộ cũng ngỡ ngàng, bật ngửa trước tình huống này, một lượng lớn đã “thoát fan”. Siêu thoại về nam diễn viên bị gỡ, Weibo, Douyin chính thức và Weibo phòng làm việc của anh cũng bị Sina khóa.

Nhưng gần đây, tên của nam diễn viên đã được hiển thị lại trên một số bộ phim và chương trình giải trí. Tuy nhiên, việc Đặng Luân quay trở lại làng giải trí gần như là vô vọng khi khả năng tái xuất là bất khả thi.

Cẩm Mịch – Dương Tử

Dương Tử - Ảnh minh họa: Internet

Hương Mật Tựa Khói Sương là bàn đạp đưa tên tuổi của Dương Tử lên hàng sao. Nối tiếp sự thành công đó, Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương do cô nàng đóng chính được trình chiếu vào mùa hè 2019 cũng đã bùng nổ rating, trở thành bộ phim được khán giả yêu quý cuồng nhiệt. Điều này đã góp phần giúp Dương Tử ngày càng củng cố vững chãi, địa vị và tên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ.

Càng nổi tiếng, ồn ào càng bủa vây Dương Tử, từ tin đồn “tút tát”, nghi vấn cặp kè với Hoắc Kiến Hoa rồi có thai, cho đến ảnh thân mật quá mức với bạn trai cũ Tần Tuấn Kiệt trên phim trường, thêm cả hàng loạt hành xử kém duyên,... khiến danh tiếng của nữ diễn viên dần mất điểm trong mắt công chúng.

Thời gian gần đây, tuy Dương Tử không vướng phải tin tức xấu nhưng lại là một trong những cái tên xui nhất. Sự cố của Ngô Diệc Phàm đã khiến bộ phim Thanh Trâm Hành bị “đắp chiếu” vô thời hạn, rồi lại đến những rắc rối của Đặng Luân cũng khiến Hương Mật Tựa Khói Sương chịu không ít ảnh hưởng. Đúng thật là đen đủ đường mà!

Nhuận Ngọc - La Vân Hi

La Vân Hi - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, La Vân Hi đã có cuộc “cách mạng sự nghiệp” thành công rực rỡ nhờ vai Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Cũng nhờ vai diễn Nhuận Ngọc điện hạ này mà nam minh tinh còn vinh dự được khán giả gọi với cái tên “đệ nhất mỹ nam cổ trang”. Sau khi phim kết thúc, anh chàng tham gia khá nhiều tác phẩm và cố gắng nhận các thể loại vai đa dạng để khán giả không nhìn nhận mình mãi là Nhuận Ngọc.

Sắp tới đây, La Vân Hi có nhiều dự án đang chờ được lên sóng, trong đó đáng chú ý nhất là Hạo Y Hành hợp tác cùng Trần Phi Vũ. Có ngoại hình lẫn diễn xuất, lại còn chăm chỉ hơn bao giờ hết, có thể thấy La Vân Hi đang dồn sức để tạo ra những cú bứt phá mới trong sự nghiệp.

Sự nghiệp và danh tiếng đi lên đồng nghĩa với việc những ồn ào từ từ ập đến. Là một người khá kín tiếng, được khen kính nghiệp nhưng La Vân Hi lại toàn lọt hố những vụ vô ơn, “chen chân” vào đất diễn của tiền bối. Tuy nhiên, ekip, người hâm mộ và đồng nghiệp vẫn luôn tin tưởng và đứng ra bảo vệ nam diễn viên. Có thể nhận định La Vân Hi thực sự có đời tư trong sạch mà ít sao Hoa Ngữ nào có được.

Biện Thành công chúa – Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Vai diễn Ma tộc Biện Thành công chúa - Lưu Anh trong Hương Mật Tựa Khói Sương chính là vai diễn mang cái tên Trần Ngọc Kỳ đến gần khán giả. Sau những thành công của bộ phim, nữ diễn viên đã được nhiều nhà làm phim để mắt tới và cũng đã tham gia nhiều tác phẩm nghệ thuật. Dấu ấn đưa tên tuổi Trần Ngọc Kỳ lên một tầm cao mới chính là bộ phim Tân ỷ thiên đồ long ký (2019), nhờ vai Triệu Mẫn, cô nàng đoạt giải Nữ diễn viên đột phá của năm tại Kim Cốt Đóa lần thứ 4.

Dù không quá nổi bật hay đạt được nhiều thành tích như những nữ diễn viên cùng tuổi, nhưng Trần Ngọc Kỳ vẫn miệt mài, nỗ lực đóng phim để trau dồi bản thân và hứa hẹn trở thành một trong những ngôi sao được săn đón ở giới giải trí Hoa ngữ.

Sau sự thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương, dàn diễn viên cũng đã có con đường riêng trong sự nghiệp của mình. Thật sự mình thấy tiếc cho Đặng Luân, tương lai đang xán lạn như thế mà lại tự thân bấm nút hủy sự nghiệp. Theo bạn, ai là người thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại? Hãy cùng mình để lại bình luận bên dưới nha!